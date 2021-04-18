失蹤女子石樂蕎疑穿Salomon行山鞋　飛鵝山鵝肚棧道尋獲事主鞋子

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-04-18 17:16

消防員及義務搜索隊昨晚起到飛鵝山自殺崖，搜索失蹤24歲女子石樂蕎。今日凌晨有搜索隊在山上發現一隻Salomon的女裝中筒行山鞋，與石樂蕎所擁有的款式一樣。消防今午透露，夜晚在山上找到一對屬於失蹤者的行山鞋。 憑家人提供的照片，目測石樂蕎擁有的是Salomon X Ultra 3 Mid GTX型號的行山鞋，該款鞋採用High Traction Contagrip鞋底。消委會在2019年曾測試同樣使用High Traction Contagrip鞋底的Salomon X Ultra 3 Prime GTX行山鞋，該款鞋的濕地防滑能力是測試產品中最差的。

24歲的石樂蕎上周四（15日）離家後失蹤，家人發現她穿上行山裝備離家，上周三失蹤前曾瀏覽介紹飛鵝山自殺崖行山路線的網上影片。消防及由山友組成的義務搜索隊昨晚起上山，摸黑搜索。

有搜索隊伍在鵝肚棧道中段找到一隻圖中的行山鞋。（網上圖片）

網上消息指，有義務搜索隊今日凌晨在鵝肚棧道中段發現一隻藍色的Salomon女裝中筒行山鞋；目測這隻行山鞋是Salomon X Ultra 3 Mid GTX型號。對比家人提供的照片，與石樂蕎平時所穿的行山鞋同款，家人亦指她穿Salomon行山鞋離家。

飛鵝山自殺崖地勢險要，行山前必須做好準備：

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【飛鵝山自殺崖意外】屬郊野公園高危地點 曾有行山客墮崖亡

【家人提供的照片所見，失蹤少女石樂蕎都有一對Salomon X Ultra 3 Mid GTX行山鞋】

消防今午向記者表示，夜晚的搜救行動在山上找到一對行山鞋，經警方核實後，該對行山鞋是屬於失蹤者。消防表示，在鵝肚棧道附近找到該對行山鞋。不過，未知消防口中找到的行山鞋是否就是上圖那一隻。

從家人提供的照片目測，石樂蕎擁有一對Salomon X Ultra 3 Mid GTX的女裝行山鞋。據本地代理商介紹，這款鞋「完美之中筒遠足鞋及山野跑鞋混合體，既能提供遠足鞋充足之承托，而又不失越野跑鞋之輕巧及靈活性。鞋面為堅固之厚尼龍加上強化之Sensifit™索帶系統以加強承托。Advance Chassis™中底架構提供相當高之承托。混合式膠粒配合中度抗滑之High Traction Contagrip®，更能迎合不同路面變化，後跟密集式底紋在下坡時更平穩。較窄之鞋底提升靈活性」。

【Salomon X Ultra 3 Mid GTX女裝極似石樂蕎所穿的行山鞋】

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消委會在2019年曾測試市面上11對行山鞋，當中雖然沒有Salomon X Ultra 3 Mid GTX，但有同牌子同系列的Salomon X Ultra 3 Prime GTX，以及同牌子另一款的Salomon Outline GTX。這3款行山鞋同樣用上High Traction Contagrip鞋底。品牌代理商在介紹Salomon X Ultra 3 Prime GTX的鞋底時，亦用上與Salomon X Ultra 3 Mid GTX相同的字眼，為「混合式膠粒配合中度抗滑之High Traction Contagrip®」。

在消委會的測試中，Salomon X Ultra 3 Prime GTX及Salomon Outline GTX的乾地防滑都有3.5分，但濕地防滑評分分別只得1.5分及2分；以5分為最高。在11對測試產品中，這兩款的濕地防滑評分最低。消委會的報告還指Salomon X Ultra 3 Prime GTX在濕地上的表現較差。

經典行山懸案：

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消委會2019年測試行山鞋報道：

【消委會．行山鞋測試】比較防水防滑 有對最易入水但濕地最強

【行山鞋】解讀消委會報告 Vibram Megagrip鞋底竟非防滑王者

2019年消委會行山鞋測試比較（按圖放大）：

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