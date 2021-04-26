【歐聯全攻略】杜慈鬥皇馬往績可靠　對手傷兵多車路士有優「細」

撰文： 威廉神 最後更新日期： 2021-04-26 12:31

歐洲聯賽冠軍盃4強首回合賽事，本港時間（27日）深夜由皇家馬德里迎戰車路士打頭陣（球賽編號：星期二12，4月27日深夜3時開賽）。皇馬近期傷兵問題仍然嚴重，面對住擅守打突擊的車路士，到底施丹和杜慈誰人有魔法可以打響頭炮呢？

歐聯一連兩星期舉行準決賽，皇家馬德里打頭陣，先在主場迎戰車路士。皇馬在8強次回合時，作客另一英超球隊利物浦面對強攻，除了因為對手腳頭無靈命中率不足三成外，亦多得門將高圖爾斯有4次撲救，結果兩無紀錄，皇馬成功守住首回合優勢成功晉級。

「藍戰士」車路士情況亦相似，8強次回合時與波圖勢均力敵，最後雖然失敗，但亦有驚無險地輸波但晉級。

【重溫皇馬和車路士歐洲賽場上唯一交手經典畫面】

說回今仗，兩軍史上唯一在歐洲賽對決已經是98年的歐洲超級盃；而雙方在今季都分別淘決過對方的同國球隊。主隊皇馬目前繼續西甲歐聯雙線出擊，不過球隊目前正受傷兵問題困擾，其中防線成為重災區，除隊長沙治奧拉莫斯繼續倦勤外，左閘費蘭特文迪今仗可能無法上陣。

歐聯4強球隊簡介（按圖放大）

車路士方面，相信戰術會繼續穩陣行先。自杜慈上任後，後防井井有條，而且這名德國少帥對住皇馬往績不落下風，執教生涯先後帶領多蒙特和PSG於4次歐聯分組賽遇上皇馬都未曾輸過，戰績可靠。

車路士主帥杜慈（右）以往在歐聯多次遇過皇馬均保持不敗。（Getty Images）

翻查兩軍今季比賽數據，每場總入球都多數低於3球，而車路士自杜慈季中接手後更加以穩陣為先，21場賽事僅得數場總入球多於3球，相信今仗亦不例外，繼續追捧少入球。

皇馬上場歐聯防守穩健，守和利物浦出線。（Getty Images）

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本周歐聯直播：

4月28日（周三） 03:00 皇家馬德里 VS 車路士（Now643、有線656/616、無綫myTV Super303直播） 4月29日（周四） 03:00 巴黎聖日耳門 VS 曼城（Now643、有線656/616、無綫myTV Super303直播）

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