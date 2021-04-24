游泳｜孫楊為圓東奧夢兩手準備　全國賽或復出爭取入場券

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-04-24 17:40

中國國家泳隊主將孫楊，因違反突擊藥檢而被判停賽8年後上訴得直，獲得重審機會。本已破碎的東奧夢，突然有望重圓。 律師處理法庭事，他先專注於泳池。中國全國賽暨東奧游泳選拔賽，將於下周五舉行。外國傳媒報道，孫楊將會重返賽事場，爭取入場券。

全國賽將於本月30日至下月8日在青島舉行，為中國泳隊選拔賽，想亮相東奧便必須出戰。外國專門報道游泳消息的網媒《SWIM SWAM》指，孫楊將會上陣爭取入場券，以備一旦「打甩」違反禁檢指控，便可立即上陣。

孫楊為東奧展開兩面戰線。（Getty Images）

參賽與否，要待主辦單位公布出賽名單。而孫楊案件重審的聽證會，已訂於5月24日至28日以視像會議方式舉行，國際體育仲裁法庭（CAS）組成3人仲裁小組。

孫楊遭禁賽8年前後，與賀頓有什麼恩怨？（按圖放大）

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孫楊禁賽8年｜為5月聽證會聘禁賽令專家 孫楊出戰奧運的最後希望

中國泳手孫楊禁賽8年判決突推翻 全因一個低級失誤 可即時復出

孫楊於去年被裁定拒絕接受世界反禁藥組織（WADA）委託的突擊藥檢，停賽8年。孫楊一方後來上訴指，負責案件的仲裁主席曾發表仇視中國言論，獲瑞士聯邦最高法院判上訴得直，發送重審。

【回顧孫楊十大爭議事件】（點圖放大）

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