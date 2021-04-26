【港超聯】八球會一致同意保留第三循環　亞協盃或被逼押後

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-04-26 14:07

今屆港超聯因疫情而難關重重，因應世界盃亞洲區外圍賽及亞冠盃分組賽同於6月舉行，令港超賽程或無法如期上演。8間參賽球會今日（26日）一致同意以兩個方案應對。

足總今早與港超聯球隊召開會議，研究能否按原家賽程舉行聯賽第三循環。會後足總總幹事袁文川透露，8支參賽球隊基於「公平原則」，一致同意保留第三循環賽事。

8支港超球會代表及足總代表出席港超聯會議。（袁志浩攝）

方案一：押後亞協盃

足總原先安排爭標及護級組於5月至6月進行，但港隊6月要出戰世盃外，傑志同時需赴泰踢亞冠盃，球員返港後均需隔離，「地獄賽程」令各隊或難以按計劃作賽。袁文川指足總有兩手準備，第一是盡快去信亞洲足協，提出將原定於5月14日展開、由香港主辦的亞協盃J組分組賽延期，以空出檔期讓本地賽事於5月底前完成，「球隊考慮到天氣及合約等問題，都沒有反對這方案。」

他又稱，雖然政府至今尚未「白紙黑字」批准外來球隊抵港豁免隔離、容許比賽在港以「隔離泡泡」形式上演，但足總一直進行籌備工作，「若賽事押後，成事機會或更高。」

袁文川指，或向亞洲足協申請押後亞協盃分組賽。（資料圖片）

方案二：本地賽延至7月

假如亞洲足協最終要求亞協盃分組賽如期舉行，袁文川指聯賽第三循環或會押後至7月，而由於足總早前已決定今季取消「降班制」，下游球隊均願意作出遷就，讓賽事盡早完成。

他道：「會上大家同意護級組球隊即使有球員入選港隊，或會因隔離等問題缺陣，仍會在6月份先踢比賽；爭標組賽事則留待7月進行。不過，球隊必須先自行解約合約等內部問題；但若最終無法解決，足總也不會強逼他們繼續踢。」他又透露，「護級組」冠軍除獲廿萬元獎金，該組別每場賽事也會挑選出一名最佳球員，可另獲得一萬元獎金。

東方龍獅總監李志堅認為押後亞協盃是「最佳方案」。（資料圖片）

有份參與今屆亞協盃的東方龍獅，總監李志堅認為押後賽事是目前「最佳方案」，「外隊都要買機票，與其繼續等，不如延遲，但相信不會押後太耐。」他表示聯賽三循環是季前已定下的賽制，樂見最終能順利完成，「雖然執行上有點煩，但起碼大家都對事、朝同一個方向去想，氣氛不錯。」

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