【英超】車路士逼富咸前鋒作驚人舉動　華拿一項數據追平夏薩特

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-05-02 12:31

富咸正瀕臨英超降班邊緣，周日凌晨（2日）作客車路士，落後之下為了搏取一線生機，前鋒卜比列特（Bobby Reid）竟然想出奇招，希望干擾對手，但富咸最終還是落敗，幾可肯定來季降落英冠。 贏波的車路士進一步鞏固前四席位外，屢遭批評的前鋒迪姆華拿（Timo Werner）不經意間成了繼夏薩特（Eden Hazard）後的另一「最佳」。

車路士對富咸早段曾受考驗，但10分鐘就由夏維斯（Kai Havertz）打開紀錄；此子在換邊後不久再下一城，梅開二度下為「藍戰士」鎖定2：0勝局，前四席位愈來愈穩固；相反，落敗的富咸在多賽一場下，已落後第17名「安全線」以上的紐卡素9分，聯賽餘4輪之下，來季落班的機會高唱入雲。

富咸前鋒卜比列特當然意識到這絕望真相，是以比賽期間，他雖然未能射破對手大門，仍不惜作出一個驚人舉動。

夏維斯為車路士對富咸攻入兩球。（Getty Images）

比賽進行至57分鐘，富咸獲得一記角球，卜比列特走到龍門前「緊貼」車路士門將艾度亞文迪。緊接下來，他不斷鬼祟地伸手摸向文迪左手手套的魔術貼，結果出現了以下的搞笑場面。

列特奇招干擾文迪，還兩度得手（按圖放大）：

車路士入球功臣夏維斯理所當然地獲選為今仗最佳球員，其鋒線拍檔迪姆華拿雖再次錯失大好入球機會，但下半場交出一記美妙助攻之下，亦低調造出一項數據：華拿首季加盟車路士，已獲得11個入球及10次助攻，成為繼2012/13球季的夏薩特之後，首位加盟後第一季已錄得「雙雙（雙位數入球及助攻）」的車路士球員。不知道這項數據，能否為這位表現屢遭批評的德國前鋒平反？

迪姆華拿轉會車路士以來，表現未如預期，但從數字而言卻相當不俗。（Getty Images）

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