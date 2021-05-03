【英超】巴利歸位連中三元領熱刺大勝　美臣：他是世界級球員

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-03 11:28

「大師兄」加里夫巴利歸位！熱刺周日（2日）深夜鬥篤定降班的錫菲聯，巴利個人大演帽子戲法，加上孫興慜妙射錦上添花，熱刺主場以4球輕取錫菲聯，力保爭奪前四的希望。

英超前四爭奪戰依然激烈，熱刺今輪聯賽鬥榜尾的錫菲聯，開賽早段已不斷向對手施壓，孫興慜及哈利卡尼等連番攻門皆未能射破錫菲聯大門。戰至上半場中後段，加里夫巴利接應奧里亞的妙傳，門前瀟灑挑射建功，36分鐘打開紀錄。

加里夫巴利接應奧里亞妙傳，巧妙挑射先開紀錄。（路透社）

熱刺換邊後一次反擊，孫興慜擺脫對手後再傳給巴利，單刀面對蘭斯達爾輕取再下一城，61分鐘梅開二度，及後再度接應奧里亞的傳送，禁區頂左腳地波勁射破網，69分鐘完成帽子戲法，加上孫興慜隨後以一記精彩熨射錦上添花，熱刺清風送爽地4球大破錫菲聯。

熱刺主場全取3分，暫時以56分升上第5位，距離第4位的車路士5分，力保爭奪歐聯資格的希望。

孫興慜妙射為熱刺「埋齋」。（路透社）

英超聯賽榜前8位形勢（截至5月3日）：

+ 2 + 2 + 2

「大師兄」巴利今仗大活躍，回歸後首度「戴帽」成為贏波功臣，巴利對上一次在英超連中三元已經是2012年的「拆禮物日」，當時在阿士東維拉身上攻入3球。

巴利曾暗指摩連奴的戰術太過保守，這名31歲的皇馬借將再度強調，事關球隊如今在前場更放膽進攻，再有暗諷「摩佬」的味道，「我們只是踢回熱刺的風格，當球隊敢於在前場進攻的時候，入球自然來，我們近來的練習有不錯的效果，縱然不能一時三刻改變，但我認為這是正確的方向。」

加里夫巴利今仗大活躍，個人獨取3球助熱刺大勝。（路透社）

+ 2 + 2 + 2

加里夫巴利在看守領隊賴恩美臣治下的兩場聯賽，已攻入4個入球，年僅29歲的少帥表示對「大師兄」的表現不感到驚訝，「大家也知道巴利是個世界級的球員，他的實力不容置疑，他能夠在關鍵時刻挺身而出。」美臣同時稱將在季尾與皇馬討論巴利留隊的可能性，如今需要全力專注在聯賽。

巴利在美臣的治下，近兩場聯賽已轟入4球。（路透社）

盧施素慘被踩頭 VAR又走漏眼

另外，熱刺中場盧施素與錫菲聯的費歷克爭持時，先被推跌倒地，再硬食費歷克的「鞋底餅」，正中他的右臉頰，球證與VAR卻未有任何表示。

賴恩美臣對球證的判決大感驚訝，他賽後直言這記犯規應該直接給予紅牌，「我不敢相信球證未有出示紅牌，同時VAR亦未有給予任何提示，令人十分不解，因為這個動作是可以避免，同時有可能令球員嚴重受傷。」

O jogador Fleck do Sheffield United enfiou as trava na cabeça do Lo Celso e o var nem chamou o juiz kkkkkkkkk pic.twitter.com/tEsQA0dKlo — Aubameyang Brasil⚡ (@Aubabr) May 2, 2021

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