【歐聯】哥迪奧拿的終極心魔　麥巴比能否及時復出至為關鍵

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-04 16:30

歐聯四強次回合曼城回師主場迎戰巴黎聖日耳門（PSG），藍月亮首回合領先2：1，兩個作客入球在手，加上PSG大將麥巴比只是剛傷癒，未知能否趕及上陣，可謂佔盡天時地利人和。 不過正所謂「要贏人，先要贏自己」，當今最佳主帥哥迪奧拿每到歐聯關鍵階段，往往排出怪陣導致球隊失利，令他被譏「聰明反被聰明誤」。曾五度領軍在歐聯四強出局的哥帥賽前承認，「根據我的經驗，四強永遠都是很難踢。」

哥迪奧拿執教巴塞隆拿第一個球季，已領軍高舉歐聯冠軍，那年他只有38歲，榮登歐聯史上最年輕冠軍隊主帥。之後一季，巴塞闖入四強，被摩連奴帶領的國際米蘭踢出局，翌季他旋即再次率巴塞登頂。2010/11球季奪得執教生涯第二次歐聯冠軍之後，再沒有之後。

2011/12球季，巴塞歐聯四強被車路士淘汰，哥迪奧拿的排陣備受抨擊，那年夏天他離開魯營。休息一季，轉戰德國執教拜仁慕尼黑，他成功改造球隊，贏盡本土錦標，歐聯卻經歷連續三季四強止步的噩夢。2016年夏天他離開德國，當上英超富豪球會曼城主帥。資源更豐富之下，他再一次提升球隊，以破盡得分和連勝紀錄的無敵姿態，囊括各大錦標，唯獨歐聯戰績始終停滯不前，直到今季。

歐聯四強是纏繞哥迪奧拿十年的惡夢。（Getty Images）

【哥迪奧拿的歐聯四強噩夢】（按圖放大）

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哥帥：歐聯四強真是很難

曼城在哥迪奧拿執教前，歐聯最佳成績是他的前任柏歷堅尼在2015/16球季晉身四強。全球最佳領隊上任，歐戰成績反而不進則退，十六強、八強、八強、八強，連續四季失利之後，今季終於突破樽頸，個人首次帶領藍月亮入四強，也是他教練生涯的第八次。

對上七次歐聯四強，多達五次出局，反觀餘下兩次入決賽均捧盃而回，難怪哥帥賽前說「歐聯四強真是很難」：「我的經驗是，歐聯四強次回合總是最難。決賽完全是另一回事，那並不代表決賽較容易，兩者只是截然不同。」

困難歸困難，今屆歐聯曼城似乎已找出突破點。首回合作客巴黎，曼城上半場落後一球，下半場完全控制戰局下連入兩球反勝。他聲言，球隊不能全場90分鐘踢得像首回合下半場一樣，他認為晉級關鍵是：「在不好的時刻保持冷靜，取得控球權，嘗試維持自己節奏取勝。」中場指揮官奇雲迪布尼在陣，將哥帥這個錦囊應該無問題，關鍵在於落後一球的PSG如何應對。

麥巴比在Instagram上載操練照片。（Instagram＠k.mbappe）

麥巴比能否出場成關鍵

PSG貴為上屆歐聯亞軍，陣容足以對抗曼城，只是陣中兩大球星尼馬與麥巴比缺一不可。早前麥巴比受小腿傷患影響，聯賽缺陣，惟他似乎已趕及傷癒，隨隊飛往曼徹斯特並在Instagram上載自己操練的照片。

主帥普捷天奴表示，麥巴比周一晚上會獨自操練，「我們會再決定他能否上陣。對，我很擔心他，能否出場我們再看看吧。」今屆賽事麥巴比10次上陣攻入8球並取得3個助攻，他既是隊中首席射手，球隊在劣勢當中，他的速度也是對付曼城防線的最大利器。

尼馬揚言，就算戰死沙場也要領軍出線。（Twitter＠Neymar Jr )

尼馬：就算戰死也要出線

普捷天奴指出，如果想入決賽，必須取得兩個入球，「那是今仗目標，我們會努力嘗試。他們有2：1優勢，我們需要冒險，需要勇敢、聰明、信念和在場上展示我們的質素。」

PSG上季未竟全功，巴西球星尼馬今次有機會再次證明自己。他近期狀態亦不俗，歐聯今季取得6入球3助攻，賽前他聲言今仗會拼盡全力，「我會盡力踢到最好，就算我在球場內戰死，也會用盡一切方法挽回。」