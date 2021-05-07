【澳職方程式】墨爾本勝利士氣持續高昂　作客珀斯光輝贏波無難度

撰文： 威廉神 最後更新日期： 2021-05-12 11:59

澳職聯賽常規賽進入最後直路，本周焦點有一場榜尾大戰，由墨爾本勝利作客珀斯光輝（球賽編號：星期日20，5月９日下午4時10分開賽）。勝利受利好消息刺激，近期表現繼續亮眼，今仗一於跟進追落後博反彈！

墨勝上周對中岸水手先落後，下半場逼和對手；然後本周四主場再與FC麥克阿瑟碰頭，先開紀錄後被對手入兩球「反吸」。光輝方面，上輪先和麥克阿瑟合共製造35次射門卻齊齊捧蛋收場；周三主場挑戰榜首墨爾本城，亦是1領先1球後被人連下三城反勝為敗。

澳職常規賽賽程快將完結，目前墨爾本城帶出兼且場數較少，封王機會看好。至於今仗主角珀斯光輝和墨爾本勝利已經大幅落後，想搶入前六踢季後賽？下季請早啦！

不過，自從勝利宣布來季有新帥上任後，3場賽事對前列分子表現有進步。曾踢英超、現時並列球隊首席射手的卡林麥馬拿文，上場復出為球隊扳平；扳平前尚有同樣具備英超經驗、頭槌出色的「澳職193」基斯泰迪入球被吹走。防守方面，勝利近期失球數字都減少，惟要注意球隊仍慢熱，近12場上半場，11場全部都有失球。

墨爾本勝利前鋒卡林麥馬拿文（左）近期重拾勇態。（Getty Images）

外借回歸的祖爾捷安尼斯（左）為近期珀斯光輝前線取分之匙。（Getty Images）

既然墨爾本勝利失得，珀斯光輝又入唔入得呢？答案係「唔得」！球隊開季入到嘭嘭聲，點知最近收晒火。近6場入得2球，首席射手科拿路利出現入球荒，已連續6場上陣無入球，近期全靠印度超聯收咧後，外借回歸的祖爾捷安尼斯數糊，此子回歸後首兩仗都有入球。

論近况，勝利稍勝一籌；論往績，勝利優勢更明顯，而且勝利就算今季積弱，面對光輝時都可以贏波，故相信勝利質素較高，值得支持。不過考慮到兩軍近期攻力一般，都可以兼顧入球數目少。

本周其餘澳職賽程：

5月7日（周五）17:35 阿德萊德聯 VS 威靈頓鳳凰 5月8日（周六）15:05 紐卡素噴射機 VS FC悉尼 5月8日（周六）17:10 西悉尼流浪者 VS 西部聯（無綫85台直播） 5月9日（周日）14:05 墨爾本城 VS 布里斯班獅吼 5月12日（周三）17:05 布里斯班獅吼 VS 中岸水手 5月12日（周三）19:20 珀斯光輝 VS 西部聯