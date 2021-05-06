體育熱話︱祖高域冀球員不會被迫打疫苗　「我一直相信選擇自由」

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-06 19:07

打唔打新冠肺炎疫苗，不止是香港市民的煩惱，也令一班頂級運動員陷入人生交叉點。 NBA總裁施華上周公布，聯盟超過7成球員已接種疫苗，湖人球員施羅德踢爆全隊均已打針，唯獨陣中巨星勒邦占士與他二人是例外。 團體運動選手較難避過這一關，然而單打獨鬥的網球，球員亦可能受到賽會壓力，「一哥」祖高域公開呼籲，希望球員毋須被強制打疫苗。

分別主辨男女子網球巡迴賽事的ATP和WTA，均建議球手打新冠疫苗。現階段仍是建議，而非強制，世界排名第一的網球名將祖高域（Novak Djokovic）希望，球手出戰巡迴賽時毋須被強制打疫苗。

他接受路透社訪問時稱，「我不認為會變成那樣（球手被強制打疫苗），我希望不會如此，因為我一直相信自由選擇。」

祖高域表示，無論他有否接種疫苗也不會公開，以免被標籤。（Getty Images）

【重溫：澳網決賽祖高域開心瞓地】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

祖高域：接種與否也不會公開

他表示，無論最後決定是否接種疫苗，也不會公開，以免掀起爭論。「那是很個人的決定，我不想牽涉入近期媒體正在炒作支持或反對疫苗的爭論之中。」

「我不想被標籤為一個反對或支持疫苗的人，我不會回答那個問題……希望每個人也會尊重這點。」祖高域的言論，隨主辦男子職業網球巡迴賽的ATP指出，「已注射疫苗的球手不會被視為確診者的密切接觸者」而來。賽會的態度表明，已打針的球手比賽期間所受的干擾將較少，惟祖高域堅持，球手應有選擇的權利。

澳網︱祖高域神秘傷患一夜消失 「扮嘢祖」爭議中創紀錄9度封王

勒邦占士被隊友施羅德踢爆尚未打疫苗。（Getty Images）

湖人只剩兩人未打針

然而這番說話由祖高域發表，不無諷刺。去年歐洲爆出疫情期間，他在家鄉克羅地亞主辦表演賽，賽事幾乎不設防，缺乏應有衛生防疫措施，結果成為播毒溫床。他本人和妻子、參賽球手在內多人染疫，最後以腰斬告終。他早前已表態反對球手強制注射疫苗，其後又稱會等待ATP釐清賽事的防疫規則。

正當祖高域強力捍衛自己是否已接種疫苗的私隱，身處團體運動的選手根本難藏秘密。湖人球員施羅德（Dennis Schroder）日前表示，全隊所有球員均已打針，「我想只有勒邦占士……和我二人是例外。」

【NBA】《ESPN》最新能力值榜 三中鋒躋入前十 勒邦占士僅列第8

【ESPN最新能力值榜】（按圖進入）

+ 14 + 14 + 14

疫苗打定唔打，成為全人類的人生交叉點。（Getty Images）

球迷齊跟風 占士堅拒表態

施羅德一句無心說話，立即掀起千層浪，不少正在猶豫應否打疫苗的球迷，立即因占士的「決定」而跟風：「占士不打，我也不打了」。

當記者追問勒邦占士對疫苗的取態時，跟祖高域一樣，拒絕披露實情，「那將會是我跟家人的對話，我會保留私隱。」

早前NBA總裁施華表示，聯盟中超過7成球員已最少打過一針，他相信大部分球員最終都會選擇射注疫苗。美國目前已有超過一半成年人最少接種一劑新冠疫苗。

祖高域曾引發連串爭議事件：

【澳網】72球手被迫隔離 祖高域提出六大訴求 州長斷言拒絕

【新冠肺炎】祖高域輕視疫情招千夫所指 網球群組大爆發禍及家人

【新冠肺炎】網壇一哥祖高域與妻子齊染疫 一場表演賽4球手確診

【美網】「一哥」祖高域再惹禍上身 擊球打中司線員被DQ無緣爭標

【同場加映：網壇美女逐個捉 連舒娃也及不上的仙氣女神】

+ 34 + 34 + 34

【2021年NBA十大最高收入球員，占士排第幾？】（按圖放大／資料來源：福布斯）