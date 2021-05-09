英超｜歐聯決賽前哨戰曼城反輸　阿古路輕鬆射失十二碼公開道歉

撰文： PollySam 普利森 最後更新日期： 2021-05-09 12:07

雙雙打入歐聯決賽的曼城和車路士，周日凌晨（9日）先在英超碰頭，於「藍月亮」主場交手。曼城本來贏波就可重奪英超冠軍，惟排出怪陣下未能打響如意算盤。 上半場阿古路主射的一記十二碼，竟有退役香港球星陳肇麒的影子。

球迷大概都希望在歐聯決賽前，在曼城和車路士身看出一點端倪，但盼望領「藍月亮」奪歐聯冠軍已久的哥迪奧拿，當然沒那麼容易自揭底牌。相比歐聯4強次回合一戰，曼城今仗在正選陣容作出9個調動，前線由阿古路、加比爾捷西斯和史達寧攻堅。車路士亦作5個調動，馬高斯阿朗素、薜耶治和列斯占士均正選。

兩軍早段踢來小心翼翼，曼城到45分鐘由史達寧先開紀錄，未幾再有加比爾捷西斯搏得十二碼，由阿古路主射，未料卻出現一個意外的畫面。

史達寧為曼城先開紀錄。（Getty Images）

已落實季後離隊的阿古路，面對車路士門將艾度亞文迪，使出一記「派路式」的「勺子射球」——但這種射法從來也是「入就神，唔入就笨」，結果本來打算向右撲的文迪及時回身，輕鬆化解射門。

這一記射球，也令香港球迷聯想起早年本地足球的經典一幕——2015年12月27日的高級組銀牌4強，南華與東方需以互射十二碼分勝負，當時效力南華、現已退役的陳肇麒面對東方門將葉鴻輝，也是射「勺子球」，但葉鴻輝紋風不動下接實皮球，成就「陳肇麒輕鬆射十二碼」的經典場面，南華最終出局。

阿古路輕鬆射十二碼連環圖（按圖放大）：

重溫陳肇麒輕鬆射十二碼（Youtube Walker- HugoHKYT）：

曼城未能擴大領先優勢，換邊後先有薜耶治63分鐘一記禁區頂施射，追成1：1；88分鐘亦有爭議一幕，史達寧持球闖入禁區遭葛特蘇馬剷跌，但球證未有給予十二碼。本以為曼城可掙得1分，未料補時階段，再有馬高斯阿朗素接應迪姆華拿地波傳中，在十二碼點附近撞射得手，為車路士鎖定2：1勝局，曼城近4年第3度英超封王的時刻要再等一等。

曼城一向防守堅實，卻罕有地連續4場頂級聯賽主場每場失兩球或以上，是近43年來的第一次。

馬高斯阿朗素射入奠定勝局的一球。（Getty Images）

阿古路公開道歉 哥迪奧拿：若他射入就是神來之筆

阿古路賽後透過社交網絡公開道歉，寫道：「就着射失十二碼，我想向我的隊友、球隊職員和球迷道歉。那是一個很差的決定，我為此負全責。」

哥迪奧拿賽後指，不能怪責阿古路射失：「他今場會被批評是自私，只因他射失了十二碼，若他射入了，大家就會說他的射門是神來之筆。我向來對球員說，無論你決定怎樣射十二碼都沒所謂，最重要是盡了力……主射的人要承擔責任，阿古路也做到了，他無疑是對自己最失望的一個。」

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I would like to apologise to my teammates, staff and supporters for missing the penalty. It was a bad decision and I take full responsibility. — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) May 8, 2021

曼城未能贏波提早鎖定冠軍，哥迪奧拿也表示失望。不過，曼城的目標是否已轉到歐聯決賽？（Getty Images）

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