單車國家盃香港站｜羅子駿競輪賽炒車　兩港女將500米計時賽爭標

撰文： 葉詩敏 高詩琦 最後更新日期： 2021-05-15 14:20

假將軍澳單車館舉行的單車國家盃今日（15日）進入第3天賽事，中午的男子競輪賽首輪賽事競爭激烈，港隊男將羅子駿在超車時因違例進入對手線道而「炒車」，轉戰復活賽後無緣晉級。

男子競輪賽首圈出現今屆首個「炒車」意外，港將羅子駿在第3組上陣，於領航車離開賽道後，他在外檔發力由第5位躋上第3，惟在進入最後200米加速時，違例入了西班牙車手已佔據的線道，並因觸到對手前輪而「炒車」，後面2名車手亦被牽連相撞，一直領先的新田祐大與隊友小原佑太最終以前2晉身決賽，羅子駿被判違例而需罰款200瑞士法郎（約1720港元）。

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最後200米，羅子駿因進入對手已佔據線道而釀成「炒車」。（高詩琦攝）

羅梓駿「炒車」後倒地，單車衣有破損惟傷勢無大礙，續戰復活賽。（高詩琦攝）

他與分組賽排第3的杜棹熙雙雙再戰復活賽，後者在領航車離開賽道後於外檔「攝」入前3，最後一圈加速到第2位時，馬來西亞車手從後「爆」上第1位並拉開近5個車位，杜棹熙與另一大馬車手於最後半圈力爭以第2名衝線，最終杜以些微之差力保第2名壓線，晉身晚上的次圈賽事。

杜棹熙在「復活賽」力戰下以第2名晉身次圈。（高詩琦攝）

杜棹熙在復活賽進取佔據前2。（高詩琦攝）

昨日在爭先賽首圈止步的李海恩（Jessica）休息不足一天，轉戰僅5人參加的500米計時賽資格賽，她做出36.341秒成績排第5位；21歲女將楊礎搖在昨晚戰畢捕捉賽後，則以36.050秒名列第3。至於意大利好手、2020年世錦賽500米計時賽銅牌Miriam Vece則踩出34.094秒排第1，5名車手均晉身今晚決賽。

李海恩在昨日爭先賽失利，今轉戰500米計時賽。（高詩琦攝）

楊礎搖在5人資格賽以第3快時間出戰今晚決賽爭標。（高詩琦攝）

焦點賽事及時間（僅供參考，按大會公布為準）：

5月14日（周六） 12:29 男子競輪賽（首回合） 12:43 女子500米計時賽（資格賽） 12:57 男子競輪賽（復活賽） 18:15 女子500米計時賽（決賽） 18:52 男子競輪賽（半決賽） 20:30 男子競輪賽（金牌戰）

5月15日（周日） 09:00 男子爭先賽（資格賽） 09:38 男子爭先賽（1/16決賽） 09:54 女子競輪賽（首回合） 10:03 男子爭先賽（1/8決賽） 10:38 男子爭先賽（1/4決賽） 16:38 女子競輪賽（名次賽及獎牌賽） 16:48 男子爭先賽（決賽）

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