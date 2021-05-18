【學界．高爾夫球】第三屆賽事粉嶺上演　漢基奪甲組淨桿冠軍

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-05-18 18:19

「第三屆中學校際高爾夫球比賽」周一（17日）於粉嶺香港哥爾夫球會舉行，由20間學校派出25支球隊參賽，最後由漢基國際學校奪得甲組的淨桿冠軍，Discovery College則獲得甲組隊際盃總桿冠軍。

中學校際高爾夫球比賽容許參賽學校派出超過一隊參賽，每2至4人為一隊，比賽設有男、女子組，並按年齡劃分成甲、乙、丙組，並設有個人及隊際獎項，分設淨桿及總桿獎項；隊制盃以每隊的兩項最佳分數計算。

Discovery College的Ryan Leung奪得男子甲組個人賽總桿冠軍。（香港高爾夫球總會）

今屆賽事共有20間學校參加，派出25支球隊共80位球手參賽，漢基國際學校及Discovery College都分別取得佳績，漢基以72分奪得甲組隊際盃淨桿冠軍，該校女球手Gloria Poon同時獲得女子甲組個人賽淨桿冠軍，Paco Sze獲得男子丙組個人賽總桿冠軍；男子甲組個人賽淨桿冠軍，則由新加坡國際學校（香港）的Michael Wong奪得。

總桿方面，Discovery College贏得甲組隊際盃總桿冠軍，兩名球手Ryan Leung和Joonho Kim，更分別奪得男子甲組個人賽總桿冠軍及乙組個人賽總桿亞軍，相當突出。