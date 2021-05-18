【港超聯】理文絕殺兩大班霸做攔路虎　徐宏傑靠自信衝破關口

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-05-18 23:16

在港超聯爭標組賽事展開之前，相信沒有人能預計得到理文能擊敗兩大班霸傑志跟東方龍獅。「黃黑軍團」今日（18日）憑後衛徐宏傑完場前頂入球會級別首球，以2：1小勝東方，為今屆港超冠軍形勢增添變數。

今場同為雙方4日內第二仗，肯定要跟傑志鬥到最後一輪的東方，收起迪高、費蘭度跟林恩許等主將，留力在爭標組煞科日與「藍鳥」一決高下。剛入選港足決選名單的華將馮慶燁、梁冠聰、黃威均擔正，U22球員亞歷斯祖亦首度於聯賽正選上陣。至於理文則擺出多名守將，由顏樂楓跟黃俊皓作三中堅的屏障，前線僅留攻中亞哥斯達，支援兩名快馬鄭兆均及基華尼頓。

顏樂楓復出後狀態大勇，今仗更攻入先開紀錄的一球。（袁志浩攝）

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顏樂楓費蘭度齊入世界波

理文早段已於前場壓逼，東方防線稍不集中，11分鐘就被亞哥斯達跟基華尼頓搶走腳下球，再造就禁區頂的顏樂楓腳面拉西射入世界波，皮球直飛遠柱死角成1：0。上半場東方較有威脅攻勢出現於19分鐘，梁振邦帶波連過兩關殺入禁區，於右路窄角度通過袁皓俊「坑渠」傳中，但徐宏傑快翟廷峰一步於白界線前解圍。

東方組織主要依靠後場長傳予辛祖跟盧卡斯搶點，惟屢屢被列斯奧跟荷西安祖包抄。隊長梁振邦完半場前見勢色不對，一度乘球員受傷治理期間「召開」小型會議，跟隊友調整戰術。44分鐘即初見成效，梁振邦右路犄角位斬入中路，入楔的辛祖於無人看管下窩利抽射中柱彈出。

剛入選港隊的費蘭度曾為東方追平比數。（袁志浩攝）

換邊後東方先有馮慶燁慘食「詐糊」，至84分鐘終憑費蘭度左路起左腳傳中，無心插柳笠死袁皓俊扳平。不過，完場前理文後衛徐宏傑接應左路角球，他在前柱搶點，再以插水式頭槌頂彈地波破網，令理文險勝東方2：1。

這場勝仗令理文繼上場擊敗傑志後，連續兩場絕殺兩大爭標份子，賽後壓過少踢一場的天水圍飛馬升上第三位。

徐宏傑為理文攻入絕殺的一球。（袁志浩攝）

徐宏傑轟球會級別首球 靠自信衝破關口

24歲的徐宏傑出道至今6年，但無論在港超甚至外流中甲期間都未曾為球會建功；他僅於兩年前U23亞錦賽外圍賽、港隊鬥蒙古期間取得過進帳。今日攻入球會生涯首球，更協助理文拿下寶貴3分，他坦言相當高興，「在緊張關頭每一分也很重要，最開心是球隊贏波。」

「傑仔」的防守能力毋庸置疑，惟加盟理文後需適應主帥陳曉明的戰術，過去在助攻上顯得進退失據。然而「傑仔」今日卻多次引球推進，一度殺入禁區起腳，最終更收獲入球；記者問他如何衝破心理關口，他道：「沒有特別，一切在乎你有沒有信心去做。很高興可以得到教練團信任，但仍未可完全放鬆，希望下場再贏飛馬爭第三。」

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陳曉明望絕殺激情感染球迷

陳曉明則對「傑仔」的致勝入球感到喜出望外，他指球員近月飽受壓力，但自己一直對他們非常有信心，「他們在訓練時都做得好好，只是成績總有高低，令他們備受批評，相信他們已慢慢走出低潮。」他以「有運」去形容賽果，但認為運氣也來自努力，「球員搏到盡，希望這股鬥心可感染球迷，讓他們睇外國波之餘，也知道香港波都有這種激情。」

落敗的東方雖在多打一場下跟爭標勁敵傑志同分，但無論明日傑志鬥飛馬的結果如何，兩軍周日一戰才會決出冠軍誰屬。總監李志堅指今場縱想爭勝，但以「避免損失球員」為主，為周日做好準備。他打趣稱希望明日傑志「踢攰啲」，惟指球隊也必須「靠自己」。