德甲｜多蒙特煞科戰變告別派對　揮別忠臣與名哨　笑中更帶淚

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-05-23 15:54

德甲煞科日，那邊廂有羅拔利雲度夫斯基刷新德甲單季入球紀錄，這邊廂在多蒙特，卻是滿滿的溫馨感人。 多蒙特主場對利華古遜，戰績如何早已不重要，因為真正要緊的事更多：11年忠臣比薛斯基掛靴、帶來驚喜的暫代主帥泰錫功成身退、對手陣中的賓達兄弟生涯劃上句點、利華主帥禾夫離任、就連主吹賽事的球證格拉夫，也因年齡限制而掛哨。 比賽中出現了好些一場正式聯賽本來「不應出現」的畫面，但雙方職球員、球證之間的小溫馨，球迷也不免會心微笑。

多蒙特早前成為德國盃冠軍、兼已鎖定歐聯資格，今仗對利華古遜踢來毫無壓力，艾寧夏蘭特梅開二度加上馬高列奧斯入球，戰至84分鐘已遙遙領先3球。

多蒙特向11年忠臣比薛斯基告別（按圖放大）：

不過，相對於75分鐘的這一幕，一切都不重要——35歲波蘭老將比薛斯基效力11個球季後，將於今仗告別、高掛球靴，75分鐘，戴起隊長臂章的他被換出，所有隊友排成兩列夾道送別。比薛斯基剛加盟多蒙特時正值「蜜蜂兵團」黃金時期，在前主帥高普領軍下，於2010/11及2011/12球季德甲二連霸，他效力11季間亦3度奪得德國盃。

比薛斯基被調離場時，獲多蒙特隊友夾道歡送。（美聯社）

賓達兄弟結束生涯 拿斯獲「送」十二碼？

轉眼間，比賽已到尾聲，利華古遜陣中倒戈的施雲賓達被調出、由其孖生哥哥拿斯賓達入替，事實上，兩兄弟去年底已明言今季後就會掛靴，今仗同為兩人告別戰。

89分鐘，利華古遜搏得十二碼，由拿斯賓達主射，雖然他射門的角度不算刁鑽，但多蒙特門將路文貝基在對手起腳前不禁微笑，最後亦沒有作出撲救動作，目送皮球入網。是因為「捉錯路」而未有行動？還是因為想讓拿斯賓達退役前留下美好回憶？只有貝基本人才知道，但大概沒人會太在意。

多蒙特鎖定3：1勝局，以第3名完成今季聯賽；利華古遜排第6，鎖定歐霸盃資格，可說皆大歡喜。但最有趣的一幕，出現在主裁判格拉夫鳴完場笛之後。

拿斯賓達退役前的最後幾分鐘取得入球，多蒙特球員亦顯得開懷。（Getty Images）

一條法規令名哨無奈結束生涯 感激球隊送別

格拉夫長雞一響，宣告比賽結束，夏蘭特走到他身前，徐徐脫下球衣，示意要與球證交換球衣！格拉夫顯得相當驚喜，脫下黑色球證制服、換得炙手可熱的夏蘭特球衣，露出穿在內裏的特製Tee——一件印上他與家人合照、寫着「謝謝，愛你」的白衣。原來今仗是格拉夫第289場執法的德甲賽事、也是他的告別戰，將滿48歲的他已屆德國足總的裁判退休年齡，必須「掛哨」。

夏蘭特還邀請裁判團隊一同合照、多蒙特全軍賽後列隊拍掌、會方亦向格拉夫送上特製掛畫，球員、球隊與裁判之間如此互動，實屬罕見。

夏蘭特與球證交換球衣、格拉夫的感人告別（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

事實上，格拉夫上周曾透過媒體公開宣稱自己還未想退役，更直接向德國足總道：「若你們想重新考慮（是否要我退役）的話……你們有我的電話號碼吧。」多蒙特體育總監索克更認為德國足總應要「重新考慮」球證的年齡限制，「在德國，最受尊敬的裁判們要退役的原因，竟是他們踏入48歲，這實在不專業，更是可笑。」不過德國足總的回應是為了讓精英球證可繼續上流，不會改變決定。

「掛哨」已成定局，格拉夫亦感謝多蒙特的心意，「我很感動，這是個很感人的告別儀式，沒有比這樣更好的告別方式了，這讓我很震撼……我跟球員們的關係一直良好，他們也一直給我很多回報……今天，他們又一次讓我感受到了。」

季中在多蒙特低潮時，接手成為暫代主帥的少帥泰錫，完成了「不可能的任務」。（Getty Images）

多蒙特暫代主帥的奇蹟 接下燙手山芋開創生涯新章

當然，不得不提的還有多蒙特暫代主帥泰錫，自小是多蒙特球迷的他，在「黃黑軍團」由球探做起，一步步考取教練執照，成為助教，今季季中在前主帥法夫利被解僱後更出任暫代主帥。

當時的多蒙特莫說是錦標，距離歐聯席位更甚是遙遠，哪料泰錫竟在球隊低迷及傷兵滿營、自己也沒有任何主教練經驗下，領軍奪得許多前人無法得到的德國盃、更在季尾踢出一段聯賽7連勝，一舉奪得來季歐聯資格及鎖定聯賽第3名，令38歲的他成為歐洲球壇最矚目少帥之一，引來其他球會青睞，有報道指他已拒絕法蘭克福帥位。多蒙特早已落實來季由今季慕遜加柏主帥路夫執教，到底泰錫會否留任助教，仍是未知之數，但他的故事，肯定成為球隊傳奇。