乒乓球精英賽丨聖保羅吳詠琳目標衛冕　公開試後洞悉最大不足

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-05-23 20:25

香港學界精英乒乓球比賽周日（23日）假荃灣西約體育館上演女子單打初賽。 雖然剛完成國際文憑考試（IB）4天，但連續2年贏得女單冠軍的吳詠琳卻已上力，初賽3場皆以2：0擊敗對手，晉級16強。 下星期力爭衛冕，吳詠琳直言還有一件事急需改進。

學界賽事大受疫情影響，為免場上同時有多人聚集，學體會連續兩年取消雙打項目，只保留男女子單打賽事；其中女子單打共166位球手，賽事採取淘汰制，以每局11分、三局兩勝制分高下。

港青代表、現時香港U21（21歲以下）排名第一的吳詠琳最後一次為聖保羅男女中學出戰精英賽。雖然仍然未完全重拾比賽感覺，在力度控制仍有待調整，吳詠琳還是以3場2：0直落兩盤淘汰對手，其中32強一戰更分別11：6和11：3，擊退庇理羅士女子中學的陳依明，直入16強。

港青代表、現時香港U21（21歲以下）排名第一的吳詠琳最後一次為聖保羅男女中學出戰精英賽。（張倩儀攝）

星期三剛完成公開試，星期五就回體院備戰今天的賽事，她分享着以為自己考完試的一刻會興奮大叫，也以為會想馬上約出朋友玩，但笑說自己最後並沒有那樣做，「我是考試前會緊張到失眠的人，考完我只想睡覺。」

明知道睡覺很重要，但緊張的心情偏不讓她睡，不管怎樣安撫自己都沒有用：「白天就安慰自己：昨晚沒有睡好不要緊，我可以的；晚上就跟自己說：明天沒事的，不用緊張。」但愈說不要緊張，身體就愈不聽使喚，完成考試除鬆一口氣外，補眠了足足一天。

吳詠琳直言想達到一個目標時，就會更控制不了心理狀態。（張倩儀攝）

考試、比賽都一樣，每當吳詠琳想達到一個目標時，就會更控制不了心理狀態：「前兩年都是冠軍，今年的確有很大的壓力，不過已經比以前好。」

就算她已經登上過去兩屆的后座，但其實心態並不及格，一輸球、失分就發脾氣，一方面緊張讓人變得更敏感，另一方面控制不住自己的情緒波動。

吳詠琳32強一戰更分別11：6和11：3，2局擊退庇理羅士女子中學的陳依明，直入16強。（張倩儀攝）

「重點是知道自己沒有想什麼，卻沒來由的緊張。」吳詠琳憶述重要關頭，手震、心跳加速無所遁形，然而過去她就是在這樣的感覺下拿冠軍。「希望自己心態上可以進步，如果頂得住這個壓力拿到冠軍就是進步。」

吳詠琳笑說，狀態不好、節奏太急、手感未回來，一切都可以靠練球改善，但心態是完全的靠自己。

香港學界精英乒乓球比賽下星期六（29日）將假荃灣西約體育館舉行男、女子單打16強至冠軍戰賽事。

吳詠琳下星期將會出戰女單16強賽事。（張倩儀攝）

學界精英乒乓球女單戰況（按圖放大）：