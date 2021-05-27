羽毛球精英賽丨協恩黃紫菲女單首亮相　「戒口」策略奏效殺入8強

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-05-27 20:29

香港學界精英羽毛球賽女子單打賽事今日開鑼，各精英於首圈出發，過五關斬六將定出最終8強。 8強最後一場賽事成「獨腳戲」，協恩中學黃紫菲以21：19擊敗德望學校羅凱琳，順利躋身周日賽事，全力爭冠。首圈起出擊，由中午開始接連作戰近4小時，考驗球手技術也是體能的挑戰。為以最佳狀態迎戰，黃紫菲透露除了勤操體能，堅守「封口原則」也是秘訣。

協恩中學的黃紫菲和德望學校羅凱琳同樣首圈出擊，雙雙由中午起出發，連打3場後終在16強碰面。二人體力經已消耗得七七八八，黃紫菲比賽中屢次跪地或彎腰休息，體能明顯下降。

德望教練洞悉這點，隨即提醒羅凱琳該乘勢出擊，奈何球員力不從心，更有幾次直接失誤。反之貌似撐不住的黃紫菲卻撐起來，尾段打出奠勝的兩擊，終以21：19險勝晉級。

黃紫菲賽中亦屢次跪地或彎腰休息，體能明顯下降。（張倩儀攝）

貌似撐不住的黃紫菲卻撐起來，尾段打出奠勝的兩擊，終以21：19險勝晉級。（張倩儀攝）

為備戰戒飲至愛珍奶

「11分之前我已經好攰」，賽後黃紫菲一邊喘氣一邊說，可想而之一局21分定生死的賽事接連出擊4場，體力也消耗至極限。得悉賽程密集的黃紫菲，早在有一個月前就嚴陣以待，埋頭苦練的同時，也刻意管理飲食，就連最愛的飲品也要拒諸門外。

「以前一星期會飲3至4次珍珠奶茶，都戒了」，黃紫菲直言自知體能和心態都是弱點，要有突破，只好守住這一張嘴。除此之外，黃紫菲放學後抽空練氣，「每晚落街跑步，大概4至5公里才回家做功課，每天練球體能才好一點。」

中五才首戰精英賽，這個難得的機會讓黃紫菲更加珍惜，提早備戰。（張倩儀攝）

今年中五的黃紫菲在協恩隊內的選拔賽突圍而出，殺入決賽並獲得精英賽單打資格。「精英賽入場券」得來不易，首次參與的她亦不負眾望一路前進至8強。問到周日的決勝日部署，黃紫菲坦言對體能存下憂慮，但此時此刻未有多想，倒不如先喝杯珍珠奶茶、睡個好覺放鬆一下。

香港學界精英羽毛球比賽男、女子單打8強至決賽將於今星期日（30日）假調景嶺體育館舉行，屆時將以21分、三局兩勝賽制決勝，對球手來說可謂是體能的大考驗。