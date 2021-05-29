曼城對車路士歐聯決賽前頻爆衝突　英國球迷將波圖街頭變擂台

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-29 15:35

曼城及車路士在歐洲時間今晚於葡萄牙的波圖出戰歐聯決賽，歐洲足協准許16500名球迷入場觀賽，曼城及車路士球迷各獲分配6000張門票，有2000張歸歐洲足協及贊助商，其餘的會在葡萄牙發售。大批英國球迷在陸續抵達波圖，在市面上飲酒聚集，亦有人在街上打架。

當地政府為防疫在晚上10時半後下禁酒令，但英國球迷不了解，部分與警方發生衝突，有球迷浴血。有球迷向英國《每日鏡報》表示，晚上的衝突並非是曼城及車路士兩邊球迷的打架，而是有人希望在10時半後繼續飲酒，但警方叫他們離開，快回酒店。《每日鏡報》報道指，見到有曼城及車路士球迷和睦相處，一起高歌嘲諷曼聯。

【大批英國球迷到波圖觀看歐聯決賽，晚上與警方衝突，亦有個別球迷打架】

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除了與警方的流血衝突，亦有個別球迷在街上打鬥。從片段見到，有位穿黑衫黑短褲的球迷在周五日間先用滑板車扔人，之後他與另外兩名黑衣漢聊天。突然間，他出拳擊中其中一名黑衣漢的臉，啤酒四濺。另一名黑衣漢馬上向他扔啤酒，再揮拳，那人步履靈活，躲開了那一拳。他們將鬧市變成了擂台。

【有個別球迷在波圖爭執及打鬥】

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本周歐聯直播：

5月30日（周日） 03:00 曼城 VS 車路士（Now643、有線656/616、無綫myTV Super303直播）

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