歐國盃主題曲｜李克勤2012年激嬲歐洲球迷　今屆MIRROR濕身獲好評

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-11 12:40

歐洲國家盃即將開鑼，今屆的香港區轉播權繼續由NowTV奪得，但免費頻道ViuTV會直播其中6場比賽。回憶歐國盃歷屆轉播權，在1993年開台的有線電視，連奪1996至2004年3屆決賽周的轉播權，但自2008年那屆後，轉播權就落在NowTV手中，初時NowTV會將部分場次分給TVB無綫免費播，但近兩屆就由ViuTV播放免費場次。 數香港電視台直播歐國盃的大事，不可不提2012年歐國盃，NowTV邀請到李克勤唱主題曲《決戰草原》，但歌曲MV有大量戰爭場面，包括倫敦地標大笨鐘被炸毀，引起歐洲球迷不滿。今屆NowTV再製作歐國盃主題曲《The Beautiful Game》，由人氣爆燈的男團MIRROR主唱。

在1988年及1992年歐國盃，分別由免費電視台視亞視及無綫轉播。到1993年有線電視開台，轉播權出現大變，歐國盃成為收費電視台的皇牌節目。有線直播1996、2000及2004年3屆歐國盃決賽周，這段時間也是代表有線的全盛期。

蔡文堅、李德能及馬啟仁評述1996年歐國盃決賽。（YouTube片段截圖）

有線在2004年歐國盃製作睇波節目，有馬啟仁、李燦森及葛民輝主持。（YouTube片段截圖）

不過，自NowTV在2003年開台後，香港出現收費電視大戰。NowTV奪得2008、2012、2016年及今屆的轉播權，其中在2012年，他們將4場比賽給予無綫電視播出。在2016年，NowTV及樂視一起投得轉播權， ViuTV轉播部分場次。到今屆歐國盃，NowTV獨自得到轉播權，分6場比賽予ViuTV免費直播。

相比世界盃，電視台較不重視歐國盃，很少為歐國盃製作香港的主題曲，一來這項賽事缺少亞洲及南美勁旅，本身重要性也比不上世界盃；二來，歐國盃一定在歐洲舉行，開波時間通常在深夜，不方便香港球迷觀看。

【李克勤在2012年的《決戰草原》MV引起爭議】

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NowTV在2012年邀請到歌手李克勤合作，還罕有地製作了屬於香港的歐國盃主題曲《決戰草原》，MV還用上大量電腦特技，以戰爭比喻球賽，有坦克車、轟炸機、火箭炮及機關槍出現，大笨鐘及羅馬鬥獸場都在戰火之中損毀。不過，這個MV引起歐洲球迷的不滿，令他們想起二次大戰，甚至歐洲傳媒都有報道。

據當年的報道，李克勤之後還親身到其中一個主辦國烏克蘭，在烏克蘭對英格蘭的比賽中擔任主持；被問題會否擔心被歐洲球迷打時，李克勤笑言：「點會有人認得我？」

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【MIRROR早前出席NowTV的發布會】

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今屆NowTV亦隆重其事，邀請了MIRROR主唱歐國盃主題曲《The Beautiful Game》，風格與《決戰草原》完全不同，當中有英文rap的歌詞，Anson Lo及Ian的rap更獲網民盛讚，各位MIRROR成員還濕身上陣拍MV。此外，NowTV亦加入第三聲道，由強尼拍ERROR講波。

【NowTV在2012年邀請李克勤唱《決戰草原》】

【NowTV在2021年邀請MIRROR唱《The Beautiful Game》】

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