【歐國盃】解讀歷屆冠軍陣容平均年齡　英格蘭今屆太年輕了？！

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-11 15:34

從球隊平均年齡出發，會否找到歐洲國家盃冠軍的啟示？ 計算歷屆歐國盃冠軍隊的平均年齡，發現近年贏冠軍的球隊年紀都偏大。自1984年的法國起，近9支歐國盃冠軍的平均年齡都達26歲，上屆盟主葡萄牙的平均年齡更高達27.87歲。

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以決賽周第一場比賽時的年齡計，歐國盃史上最年長的冠軍隊是2004年的「希臘神話」，平均年齡達28.35歲，也是唯一一支平均年齡超過28歲的冠軍隊。最年輕冠軍方面，就要數1980年的西德，他們平均只有24.55歲，也是唯一一支平均年齡少於25的球隊。

【自1980年西德起，每屆歐國盃冠軍隊平均年齡（接圖放大）】

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看近屆趨勢，歐國盃冠軍的平均年齡都偏大，由1984年的法國起計，至上屆的葡萄牙，9支冠軍的平均年齡都達到26歲。如果由1996年的德國起計，除了在2008及2012年兩連霸的西班牙外，德國、2000年的法國、2004年的希臘及上屆的葡萄牙，平均年齡都在27至28歲之間。上屆冠軍葡萄牙的平均年齡達27.87歲，就算是亞軍法國，這個數字都是27.3歲。

【今屆歐國盃8大熱門球隊平均年齡（接圖放大）】

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今屆歐國盃的冠軍熱門有法國、英格蘭、比利時、德國、葡萄牙、意大利、西班牙及荷蘭等傳統勁旅。據《轉會市場》網站的數字，這8支強隊中，有4支的平均年齡在27至28之間，包括法國、德國、葡萄牙及意大利。比利時是今屆數一數二最老的球隊，平均年齡28.73歲。

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【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

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歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

英格蘭、西班牙及荷蘭的平均年齡都在27歲以下，其中英格蘭平均年齡只有24.85歲，是今屆數一數二年輕的球隊，僅次24.58歲的土耳其。只有24人的西班牙平均年齡26.08歲，荷蘭則是26.92歲。因此，如果參考平均年齡的話，在8大熱門中，法、德、葡、意看來最有冠軍相。

球迷必要留意！歐國盃八大焦點球星（按圖放大）

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【歐國盃24路大軍名帥列陣（按圖放大）】

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歐國盃歷屆冠軍平均年齡：