歐國盃球評｜意大利主動壓逼搶攻惹好感　暫緩吹奏等待淘汰賽考驗

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-06-12 14:21

貴為老牌勁旅，意大利不負忠實擁躉期望，本屆歐國盃開幕戰輕勝土耳其，贏來兵不血刃。 3：0、射門24：3、上半場對手未射一腳，觀數字簡直「現象級」。文仙尼帶領的意大利，顛覆老一輩固有印象。不過，要斷言他們「決賽見」，時間尚早。

意大利在首都羅馬上演揭幕戰，亦是文仙尼自2018年5月上任後首場大賽，擺出拿手的4-3-3陣式。恩斯治尼及貝拉迪分任左、右翼，配搭在拉素大放異彩的恩莫比尼攻堅，衝擊土耳其。

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文仙尼在意大利無緣2018年世界盃後上任，球隊風格大革新。（Getty Images）

「三叉㦸」在上半場把握土耳其一開始已經「泊大巴」，壓在對手後場圍攻，合共射門10次，但未有建功。下半場開局時，形勢變化不大，入球要靠對手自毀長城。貝拉迪發揮靈活特點，落底傳中引致美列迪美羅擺烏龍。其實落底之前，蘇恩古突然衝出去「標」，標波不成被巴列拿輕鬆傳送，整條防線頓時散亂。打開缺口，土耳其為扳平而壓前，此時更合意大利發揮。

恩莫比尼早已成名，外流失敗，回到拉素攀上高峰。（Getty Images）

文仙尼的意大利並不甘於防守，今場主動在前場壓逼土耳其。每當從守轉攻，左閘史賓亞蘇拿與右中場的巴列拿均大幅壓前，形成3-2-2-3甚至3-2-5的陣式。進攻時前場5人，以及創造力較高的中場佐真奴，都有大量傳球目標。球隊亦未有因為手執一球，或見對手反撲就縮後求守，射入第二球之後維持前場壓逼，等待機會，革新昔日意大利「入一球、磨到尾」的穩陣印象。

恩莫比尼（左）與恩斯治尼（右）相當合拍。（Getty Images）

第三球意大利前線壓逼，逼使土耳其門將傳失，當意大利球員截到來球，後上支援迅速，方可幾下傳送中拉出空位。

史賓亞蘇拿獲選全場最佳球員，今仗進攻表現非常活躍。（Getty Images）

觀乎第一仗表現，恩莫比尼入球助攻各一、恩斯治尼開齋、貝拉迪5次關鍵傳送（不過完場前受傷），前線已有不俗默契。惟今仗土耳其表現較預期更差，甫開場便屯置重兵在後防中路「等你嚟攻」。意大利在上半場有嘗試組織配合，但打破密集始終未見成效。第一個入球，多得對手犯錯。文仙尼上任以來，意大利在正式賽事遇上考驗始終不大，主攻的文仙尼及意大利，仍待測試認證。

意大利贏來清風送爽，其實土耳其表現令人頗失望。（Getty Images）

不過，同組對手餘下瑞士與威爾斯，估計意大利的考驗，要到淘汰賽在出現。

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