東京奧運｜李振豪緣盡東奧空手道　曾每天自我洗腦　感恩再踏賽場

撰文： 李思詠 最後更新日期： 2021-06-12 16:26

明知難，都要打，空手道港將李振豪準備東京奧運外圍賽的日子，每天都替自己洗腦：「信自己，一定會去到奧運。」 取得入場券的機會率不到5%，最終李振豪還是未能如願，在東奧外圍賽64強止步，但他已無憾，畢竟疫情仍在蔓延，能夠盡力打一場比賽，已要感恩。

空手道港隊暫時只有劉慕裳以世界排名取得女子個人形參賽資格，男子個人形的鄭子文與搏擊組的李振豪、李嘉維、曾綺婷及黃卓莉，均要靠東奧外圍賽這個最後機會，盼趕及登上奧運尾班車。

李振豪出戰東京奧運外圍賽，惜64強落敗，未能取得入場券。（李振豪facebook專頁）

李振豪及曾綺婷率先登場，惟兩者皆64強止步，「豪B」於男子67公斤級以0：4不敵前世界冠軍、英國的Jordan Thomas，曾綺婷則負奧地利的Plank Bettina 0：2。

李振豪賽後玄妙地說，「用了最好的方式失敗」：「當然不滿意賽果，輸了就是輸了，但整個備戰過程，身邊人非常支持我，我在比賽中也『有幾多打幾多』。」他亦於個人社交網站發文，為了不到5%的機會，「我盡力了，人生沒多少機會能為喜愛的事搏盡」，尤其過去一年多，他經歷了感染新冠肺炎住院的51天，全球比賽又因為疫情而停滯不前，「去奧運的機會其實很渺茫，大家都知，但不能失去信念，我每天都替自己洗腦，告訴自己一定去到奧運」。

李振豪說，能夠比賽已是感恩的事。（李振豪facebook專頁）

儘管最終未能如願，但他能帶着一副健康的身體，從香港遠走葡萄牙里斯本備戰5星期，再到巴黎參加外圍賽，已很難得，「人生很多事情都不是必然，能夠打比賽已很感恩」。東奧任務正式完結，李振豪將放個短假，再投入備戰全運會。

東京奧運空手道將決出8面金牌，今次外圍賽8個分項的三甲，將可出線東京奧運。港隊稍後還有鄭子文、李嘉維及黃卓莉出戰外圍賽。

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）