歐國盃｜半場笠射預訂今屆最佳入球？「捷克伊巴」舒希克大起底

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-15 00:01

捷克中鋒柏德列舒希克（Patrik Schick）頭頂腳踢，幫球隊在歐國盃D組首場分組賽，以2：0擊敗蘇格蘭，靠得失球力壓英格蘭上榜首。舒希克2：0的入球非常精彩，離開49.7碼遠程炮，笠死對方門將大衛馬素爾，創歐國盃自1980年有紀錄以來最遠的入球。

25歲的舒希克今場極具威脅，6次攻門有5次中目標，命中率很高。在42分鐘，他先用頭槌，接應華迪美高法爾的傳中，頂破蘇格蘭的大門，攻入他個人在大賽的首個入球。

舒希克完上半場頭槌建功，為捷克領先1：0。（路透社）

到下半場他更以一腳世界波終止蘇格蘭反撲的氣勢，當時蘇格蘭球員起腳遠射，省中湯馬士蘇錫克彈出，皮球落到中線附近，舒希克見大衛馬素爾失位，便即起腳笠射，幫捷克拉開到2：0。

舒希克世界波逐格睇（按圖放大）

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據統計，這個入球遠達49.7碼，接近中場線，創歐國盃自1980年以來最遠距離的入球。舒希克從此在歐國盃史上留名！舒希克賽後透露，笠射並非靈光一閃，而是他一直都有留意大衛馬素爾的企位，他說：「我見到他不在位置。我在上半場已經留意到，這種情況會出現。我一直有留意他的企位。」

舒希克梅開二度，第二個入球更加精彩！（路透社）

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舒希克出身自捷克傳統勁旅布拉格斯巴斯的青年軍，代表過捷克多個級別的小國腳，是當年歐洲球壇的新星。他在20歲之齡，已獲主流聯賽球會關注，在2016年加盟意甲的森多利亞。當他登陸意甲時，曾表示瑞典前鋒伊巴謙莫域是他的偶像，他說：「伊巴啟發了我。希望有朝一日，我可以像他那樣。」

【舒希克49.7碼世界波入球片段】

GOAL OF THE TOURNAMENT PRESENT TO YOU PATRIK SCHICK pic.twitter.com/cFeWvtPmYk — Leia (@rosesmorte) June 14, 2021

在16/17球季，舒希克踢出優異的表現，在意甲14次正選，18次後備入替，攻入11球。身高1.87米的舒希克開始令人覺得他真的是「捷克伊巴」。意甲班霸祖雲達斯在2017年即打算收購舒希克，價錢及個人條件都談妥了。祖記高層尼維特當年更讚他：「舒希克有光明的前途，現階段他沒有很多肌肉，但大家可以想像到他兩三年後的發展！」

【舒希克的足球路】

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尼維特續說：「他令我想起伊巴，因為他就像伊巴剛加盟祖記時的模樣，肌肉不多。之後伊巴鍛鍊肌肉，成長為世界級前鋒。舒希克也是這類射手，他有身高，又很快。如果舒希克繼續進步，都可以成為世界級。」可惜，他無法通過祖記的體測，交易告吹。最後，在陰差陽錯下，舒希克加盟了羅馬。

舒希克投羅馬的身價絕對不便宜，為4200萬歐元，打破球會在00/01球季以3615萬歐元簽巴迪斯圖斯的紀錄。至今，舒希克仍是羅馬最高轉會費買人的紀錄。可惜，他在羅馬的表現未如人意，有時要踢右翼，有時就要他一個在最前線單打獨鬥。他為羅馬58次上陣，只入8球。

經歷兩季在羅馬的低潮，他在19/20球季以外借身分加盟RB萊比錫，希望在新環境有新開始。他拍住迪姆華拿，28次上陣攻入10球，表現不俗。去年夏天，他獲利華古遜青睞，以2650萬歐元買斷，繼續德甲生涯。過去一季，他在利華古遜各項賽事36戰入13球。

舒希克梅開二度，當選了今場歐國盃的最佳球員。（Getty Images）

舒希克的偶像伊巴向來喜歡入世界波，今場舒希克這球世界波亦肯定名留青史；自2006年世界盃的路斯基，再有捷克球員可以在大賽梅開二度。被對方射門省中結果助攻舒希克射入世界波的蘇錫克賽後說：「很明顯，這球已經是今屆的最佳入球，這是毋庸置疑的。」

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🇨🇿 Patrik Schick with an effort that will go down in EURO history 🔥#EURO2020 pic.twitter.com/BqINLIPSMH — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 14, 2021

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【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

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歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

24路大軍名單（按圖放大）：

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每隊預計最佳陣容（按圖放大）：