C朗拿度Instagram搵銀能力冠絕全球　3億追隨者締造最強影響力

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-02 17:24

葡萄牙球星C朗拿度首度登上最賺錢Instagram榜首，據社交媒體市場機構Hopper HQ估計，C朗每個在IG出的帖文價值160萬美元。排行前10名的IG當中，只有兩名運動員，除了榜首C朗，還有排第7的阿根廷球星美斯，他每個IG帖文價值116萬美元。

社交媒體市場機構Hopper HQ由2017年估算這個排名，C朗首度榮登首位。Hopper HQ分析這些名人的IG，研究他們每則帖文的平均參與度、發帖的頻率、行業變數及追隨者總數等因素後，估算他們每個post的價值。

【十大最高IG post價值名人（按圖放大）】

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C朗這名5屆金球獎得主的IG追隨者早前突破3億大關，暫有3.8億；經過Hopper HQ計算後，得到他每個post價值160萬美元。這個數字代表以C朗IG的影響力，可以向廣告商收取每個post約160萬美元的廣告費。

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排在C朗後面的是美國著名影星迪維莊遜（Dwayne“ The Rock” Johnson），他的IG有2.5億追隨者，每則帖文價值152萬美元。在前10名當中，大部分是娛樂圈人物，體育界的只有C朗及美斯。最近約滿巴塞隆拿的美斯排行第7位，他的IG有2.24億個追隨者，每個post的價值有116萬美元。

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