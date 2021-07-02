東京奧運｜程小雅逐奧運夢因玩笑開始　「頂住」11年成為更好的人

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-07-02 20:18

「頂住so many years to get that ticket」。 程小雅以一大段英文回覆信息時，「頂住」兩個字最先映入眼簾。 她為了成為奧運選手，頂住了11年。

去屆里約奧運，程小雅以49秒之差未達奧運標失落資格，5年後她藉躋身世界排名前60，成為港隊首位奧運競走代表，創造歷史。她說，她是靠努力「頂住」來奪得今日的奧運資格。

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兩年來不停出賽爭取奧運積分的程小雅，以世界排名取得東京奧運資格。（資料圖片／田總提供）

自2019年1月開始、東奧計分周期展開至今2年間，34歲的程小雅馬不停蹄參賽爭取分數，今年初即使日本新冠肺炎疫情愈見嚴峻，她仍不惜赴日參賽，她一邊要克服隔離後的影響、一邊訓練同時亦要防疫，頗感受壓，她當時曾表示需彌補過去近一年沒有比賽的不足，「要取回自己應得的一切」。除了年初的東京和神戶，她在6月亦遠赴西班牙拉科魯尼亞出戰競步賽爭分，不只「取回」艱苦訓練而得的狀態，亦「取回」因疫情停滯不前的排名。

程小雅指每次比賽的失誤都令她成長，難關也讓她成為更好的人。（資料圖片／田總Facebook）

「我在2010年時，曾跟自己開玩笑說有天要成為奧運選手，現在真的取得東奧入場券，不再是說笑了，是開心到喊才真。」程小雅感嘆堅持11年終於圓夢，2012年倫敦奧運她曾嘗試衝擊奧運標惟未能成功，2016年里奧以49秒之差再錯失奧運資格。

東京奧運是真的「頂住so many years to get that ticket」，一張奧運入場券的意義是她在逐夢的經歷中，讓她在面對困難時成為了更好的人，更成熟、也更堅強。她幽默道：「所以下次不能亂開玩笑。」

程小雅將留在日本仙台，備戰8月6日在北海道上演的女子20公里競走賽。

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

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