東京奧運｜程小雅逐奧運夢因玩笑開始　「頂住」11年成為更好的人

撰文: 葉詩敏 最後更新日期: 2021-07-02 20:18

「頂住so many years to get that ticket」。 程小雅以一大段英文回覆信息時,「頂住」兩個字最先映入眼簾。 她為了成為奧運選手,頂住了11年。

去屆里約奧運,程小雅以49秒之差未達奧運標失落資格,5年後她藉躋身世界排名前60,成為港隊首位奧運競走代表,創造歷史。她說,她是靠努力「頂住」來奪得今日的奧運資格。

兩年來不停出賽爭取奧運積分的程小雅,以世界排名取得東京奧運資格。(資料圖片/田總提供)

自2019年1月開始、東奧計分周期展開至今2年間,34歲的程小雅馬不停蹄參賽爭取分數,今年初即使日本新冠肺炎疫情愈見嚴峻,她仍不惜赴日參賽,她一邊要克服隔離後的影響、一邊訓練同時亦要防疫,頗感受壓,她當時曾表示需彌補過去近一年沒有比賽的不足,「要取回自己應得的一切」。除了年初的東京和神戶,她在6月亦遠赴西班牙拉科魯尼亞出戰競步賽爭分,不只「取回」艱苦訓練而得的狀態,亦「取回」因疫情停滯不前的排名。

程小雅指每次比賽的失誤都令她成長,難關也讓她成為更好的人。(資料圖片/田總Facebook)

「我在2010年時,曾跟自己開玩笑說有天要成為奧運選手,現在真的取得東奧入場券,不再是說笑了,是開心到喊才真。」程小雅感嘆堅持11年終於圓夢,2012年倫敦奧運她曾嘗試衝擊奧運標惟未能成功,2016年里奧以49秒之差再錯失奧運資格。

東京奧運是真的「頂住so many years to get that ticket」,一張奧運入場券的意義是她在逐夢的經歷中,讓她在面對困難時成為了更好的人,更成熟、也更堅強。她幽默道:「所以下次不能亂開玩笑。」

程小雅將留在日本仙台,備戰8月6日在北海道上演的女子20公里競走賽。

