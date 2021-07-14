歐國盃︱19歲沙卡被指不應主射關鍵12碼　奧雲怒斥：「廢話！」

歐國盃決賽英格蘭主帥修夫基的多個決定備受批評，當中最受質疑一點，莫過於在互射12碼階段安排陣中年紀最細沙卡，主射最關鍵的第五輪。

這個19歲阿仙奴小將操刀被意大利門將當拿隆馬撲出，令修夫基成為箭靶，不過英格蘭名宿奧雲（Michael Owen）以過來人身份反駁，直斥「19歲主射太年輕」是廢話。



大賽決賽互射12碼階段，當劊子手壓力已夠大，還要為很可能決定勝負的第五輪操刀，難以想像球員負擔的心理壓力。19歲的沙卡肩負重任，射失後全世界怪責修夫基這安排「摧毀一個前途光明的年輕球員」，對他大肆鞭撻。

全世界大概只有一個人夠膽公開持相反意見，他就是英格蘭一代射手米高奧雲。

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英格蘭主帥修夫基安排19歲的布卡約沙卡主射關鍵的第五輪12碼，決定備受批評。（Getty Images）

奧雲不同意年輕人不能擔當重任的說法，以過來人身份在Twitter分享意見。（Getty Images）

奧雲：愈後生射12碼愈容易

正當名帥摩連奴、曼聯前隊長堅尼等足球界重量級人物，紛紛質疑和指摘修夫基以未滿20歲的沙卡擔此重任，奧雲以過來人身份，提供另一角度看法。

他在Twitter發文稱，「2020歐國盃後，有很多相關討論，但我絕不能接受主射12碼『19歲太年輕』的說法。」他解釋，「根據我的個人經驗，年輕時主射是更加容易！無所畏懼、充滿自信、沒有昔日傷痕等等。」

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1998世界盃16強對阿根廷，18歲的奧雲為英格蘭射入一球，一度助球隊領先2：1。互射12碼階段，他是劊子手之一並射入。（Getty Images）

奧雲的確有資格說出這番話，1998世界盃16強英格蘭對阿根廷，戰至互射12碼階段，當年只有18歲的奧雲，同樣被時任英軍主帥荷杜安排為劊子手，並順利將皮球送入網窩。不同的是，他主射的是第四輪。第五輪比堤（David Batty）射失，阿根廷12碼以4：3僅勝晉級。

他之後再發另一帖文，列出自1990世界盃之後，英格蘭在大賽負責主射12碼並且射失的球員年紀。12個球員年齡介乎24至32歲，沒有一個是20歲以下，奧雲在最後加上一句：「一如我的想法，那個理論（年輕小將不應主射12碼）完全是廢話。」

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