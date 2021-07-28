何詩蓓奧運奪銀︱一塊游泳獎牌猶如千斤重　它的歷史意義與價值

何詩蓓在200米自由泳為香港贏得史上首面游泳奧運獎牌，感動全港。這面銀牌的意義，遠遠超越香港這枚彈丸之地，再次在全球體育最高殿堂獲得獎牌本身，一塊奧運游泳獎牌，無論對任何國家選手而言也有千斤重，更何況是在奧運游泳向來只能「志在參與」的香港？

為何游泳是奧運大項？為何游泳獎牌「含金量」特別高？為何香港運動員拿到奧運游泳獎牌，格外彌足珍貴？對於奧運游泳獎牌種種疑惑，以下我們嘗試為大家找出答案。



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何詩蓓以總成績第二名游入200米自由泳決賽。（高詩琦攝）

1. 游泳普及程度極高（Popularity）

奧運精神更快、更高、更強，游泳項目規則簡單易明，總是就是鬥快。無論3歲小朋友還是80歲老人家，也能輕易看懂。一班泳手在游池中競賽，在電視直播鏡頭下，由起跳入水、划水踢腳到翻身轉池，他們每一下動作，均仔細落入每個人眼裏，到衝線一刻，8個頂尖泳手鬥快觸池者勝，很多時候他們快得肉眼難以分辨勝負，要靠儀器按百分一秒、甚至千分一秒分勝負，緊張又刺激。

游泳不止觀賞度高，同時是個在香港大部分人通曉的運動。對一般市民而言，奧運會遙不可及，但對於一個自己熟悉的運動，投入程度便不可同日而語。李麗珊、張家朗為香港贏得奧運金牌，當然是偉大成就，惟論普及程度，滑浪風帆和劍擊實難與游泳比擬。正如家朗贏得金牌當天，手機中不同朋友群組歡天喜地之餘，大家另一感受就是，「唔明點解篤中先但唔計分」、「明明兩盞燈都着」、「睇唔明」……。花劍門欖太高，全香港看得懂的人少之又少。

由於游泳全球普及程度極高，因此它是奧運會的大項之一。以今屆奧運為例，339面獎牌之中，37面來自游泳（連同馬拉松游泳2面在內），佔總數超過一成，只有產生48面金牌的田徑項目獎牌數量較游泳更多。

東京奧運．何詩蓓｜她堅持於你想像不到的0.2秒 游泳就是這回事

何詩蓓殺入200米自由泳的決賽，再次寫下香港泳手在奧運新一頁。（高詩琦攝）

2. 獲得獎牌的難度（Difficulty）

游泳項目由1896年第一屆現代奧運會開始，已經被列為項目之一，而且至今每屆奧運也會出現。一個體育項目發展時間愈長，便愈成熟，運動員水平愈高。游泳早在奧運會出現之前存在，基本上算是其中一種人類求生技能，經過漫長時間蘊釀，奧運泳手的時間已達到一個快得不可思議程度。

泳手不斷進步，愈游愈快，基本上在每屆奧運游泳選手晉身奧運會的達標時間（qualifying time）門欖均會提高。每個國家或地區在每個游泳個人項目只可派出最多2名泳手參賽，泳手成績須達到大會指定時間（即所謂A標）；為了讓全球更多不同國家或地區泳手參與，達到次級標準（即所謂B標）的泳手也有機會參與（每項只限一個），但大會以878個名額為上限，額滿即止。

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在何詩蓓出現之前，香港從來未有任何一位能游出A標直入奧運的泳手。最難能可貴的是，她2016年首次獲得200米自由泳A標的時候，仍未出外到美國留學，她是在香港本土訓練而獲得奧運A標的。眾所周知，香港游泳訓練水平根本難以跟美國、澳洲或日本等最高水平游泳大國相比，詩蓓年僅18歲在本土訓練已達到奧運A標，潛力驚人。

她的出現，令香港人在奧運游泳不再只是志在參與，詩蓓在里約奧運已能晉級準決賽，今屆賽事她殺入決賽，更勇奪獎牌再創歷史。游泳項目雲集全球最頂尖泳手，幸運成份微乎其微，游出來的成績路人皆見，無法隱藏，千分之一秒的進步也是靠每日艱苦鍛煉得來，獲得一塊奧運游泳獎牌的難度，高得難以想像。

重溫何詩蓓的決賽對手：

東京奧運︱何詩蓓200自決賽7大對手 香港距離首面游泳金牌多遠？

【重溫：何詩蓓200米自由泳初賽圖輯】

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3. 自由泳獲獎難上加難

四大泳式之中，又以自由泳獎牌難度最大。自由泳是四個泳式中最快一個，也是最多泳手參與的一個，由於時間最快，因此受到注視的程度亦最高。西方泳手佔有體形和力量上的優勢，基本上長年雄霸自由泳獎牌。

亞洲泳手傳統上礙於身形和體格上較輸蝕，較難在自由泳中突圍，正在被罰停賽的孫楊和昔日韓國泳將朴泰桓是少數例外。日本曾有一代蛙王北島康介，混合泳亦陸續有頂級泳手，新加坡泳手史高寧（Joseph Schooling）在100米蝶泳擊敗菲比斯奪金，自由泳卻難有能稱霸奧運的強手。數來數去，能踏上奧運頒獎台亞洲世界級自由泳手寥寥可數，身高1.78米的何詩蓓，在一眾大部分超過1.8米高的頂級自由泳女泳手之中，身形已算是較「細隻」，更加彌足珍貴。

2016年里約奧運，何詩蓓是香港首個達到奧運A標的泳手。（資料圖片）

4. 西方國家傳統強項

游泳是西方發達國家，尤其是美國的傳統強項。泳手自小已在高水平環境訓練和比賽，跟香港本土泳手差距亦隨成長愈來愈大。截至2016里約奧運，游泳項目史上553面游泳金牌之中，美國奪去其中246面，比率高達總數44%。第二位的澳洲，只得60面，其他國家更是不用比了。

東京奧運女子200自由泳，香港與游泳奧運獎牌的距離是，無限接近。（高詩琦攝）

歷來有不少聲音質疑，為何奧運游泳要有設立那麼多項目，尤其唯獨是美國最擅長的自由泳男女子各設6個不同途程共12面金牌，餘下3個泳式和混合泳各自只有100和200米2個途程。那可能是歷史遺留下來的問題，美國曾4度主辦夏季奧運，2028年將迎來第5次，主辦國本身已有加入自己強項的權利，昔日在制度沒現在那麼完善和公平之前，美國借制度灰色地帶「自肥」，令奧運游泳項目發展成今天模樣，如今已很難回說從前。

別忘記的是，詩蓓從小至中學階段均在香港受訓，達到世界級標準的奧運A標水平入奧運，之後才到密歇根大學進一步提升水平，如此情況下得到一面游泳銀牌，怎能不興奮？今個夏天，香港運動員一再證明自己的實力，連被公認最難奪牌的游泳項目也能踏上頒獎台，寫下香港運動員在世界體育舞台的里程碑。

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準決賽：東京奧運直擊｜何詩蓓闖200米自由泳決賽 史上首港將爭游泳獎牌

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