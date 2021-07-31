東京奧運丨難民隊蝶泳美女走過戰火　愛琴海推船游3小時

為地區、國家出戰奧運，是一件光榮的事，代表所屬的群體也一樣。

難民代表隊，就是唯一不是為地區而戰，運動員們更是來自不同地方，但他們的都有着可歌可泣的故事。

其中，持旗手、蝶泳選手瑪甸尼（Yusra Mardini）為代表隊引來不少關注，除了因為美貌，也因為她是勵志故事的存在。



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第二次參加奧運，更是難民代表隊持旗手，今年23歲的瑪甸尼，在游泳女子100米蝶泳初賽中以1分06.78秒完成，終排名小組第3，無緣準決賽。但她仍相當感激能有世界級舞台讓以她繼續游泳，更在Instagram上感謝大家的支持：「難民不會輕易放棄，即使經歷艱難旅程，也會繼續追夢」，吸引9萬多網民的讚好。

難民代表隊。（Getty Images）

瑪甸尼表示自己不會放棄。（Yusra Mardini Instagram）

瑪甸尼出生於漫天戰火的敘利亞，也因戰亂2015年她就帶着妹妹逃離，沿海路離開，20 幾個人擠進由土耳其及開往勒斯博島的船上。在穿越愛琴海的途中，船的引擊突然停下來，她和其他懂游泳的同行人一跳入海中推動船隻，「在 20 幾個人擠進由土耳其及開往勒斯博島的船上，只有4個人會游泳，我就是其中一個，我在海裏推船真的很難，我幾乎溺斃，但如果我被大海淹沒就真的丟臉，因為我是游泳運動員」。經歷3個多小時，她抵達希臘。

在德國定居，逃離戰火。（Yusra Mardini Instagram）

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小時候瑪甸尼曾因為敍利亞天氣寒冷，完全不喜歡游泳，但爸爸卻堅持要她練習，才慢慢愛上，更曾在2012年代表敘利亞參加世錦賽。

本以為推船是一次是最後一游，但沒有想過在德國柏林安定下來，申請成為難民後，獲得了德國游泳隊 Wasserfreunde Spandau 04的注意，重新得到有系統的訓練機會。2016年，國際奧委會宣布組成史上第一隊難民代表隊，瑪甸尼就自然成為里約奧運10名選手的其中一員，實現兒時夢想。

23歲，走過生死和戰火，剩下對生命和游泳的熱愛。（Yusra Mardini Instagram）

「我很自豪代表全世界8,000萬名難民，我展現出我在苦難過後仍能做喜歡的事，難民們是不會輕易放棄，並會繼續追求夢想。」她說。雖然今屆也是一輪「游」，但瑪甸尼賽後仍表示自己不會放棄。23歲，走過生死和戰火，剩下對生命和游泳的熱愛。

瑪甸尼。（Getty Images）

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