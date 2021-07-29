東京奧運7月29日總結｜中國重登獎牌榜首　游泳一日添兩金最難得

中國在7月29日增添3面金牌，以15金追平東道主日本，並以較多銀牌數量，重登獎牌榜首。這天中國的金牌來自游泳及乒乓球，「仙氣蝶后」張雨霏先在女子200米蝶泳贏冠軍，之後與楊浚瑄、湯慕涵及李冰潔再贏得女子4x200米自由泳接力金牌。到晚上，乒乓球女單決賽由兩位中國球手爭冠，陳夢以4：2擊敗孫穎莎封后，中國贏得這日第3金，累計獲得15面金牌。

日本這日在柔道摘得兩金，濵田尚里及艾朗禾夫（Aaron Wolf ）分別在女子78公斤及男子100公斤級奪得冠軍。美國在這日得到3面金牌，金牌數目增加至14面，積素（Caeleb Dressel）及羅拔芬克（Robert Finke）分別在男子100米及800米自由泳贏得金牌；到晚上，蘇妮莎（Sunisa Lee）贏得女子體操個人全能冠軍。



▶▶▶緊貼2020東京奧運 最新賽程及獎牌榜形勢全面睇

港隊消息總匯：

香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪首度躋身奧運4強，挑戰中國的頭號種子鄭思維／黃雅瓊，力爭闖入決賽再度締造歷史。面對宿敵，「鄧謝配」未能打破宿命，直落兩局不敵對手，4強止步，將於周五（28日）與日本組合爭奪銅牌。（鄧謝配憾負爭牌未絕望 鬥日本組合爭銅牌）

失落爭取金牌的機會，鄧俊文和謝影雪難免顯得落寞。（高詩琦攝）

鄧俊文和謝影雪在奧運羽毛球的混雙4強，以局數0：2敗予猶如銅牆鐵壁的中國組合鄭思維/黃雅瓊。兩人賽後訪問以淚水作結，不僅對今天表現失望，更是不捨。明日（30日）的銅牌戰，這對混雙組合只有一個心願——以獎牌獻給親手培育兩人、即將離隊的教練陳康，哪怕未曾擊敗過對手。（鄧俊文謝影雪爭混雙銅牌的理由 只想讓教練驕傲）

何詩蓓再創歷史新一頁！昨日（28日）勇奪香港歷來首面奧運游泳獎牌的飛魚何詩蓓，今早出戰女子100米自由泳準決賽，以52.40秒成績再破亞洲紀錄晉級，再次有機會在明日（30日）上午9時59分上演的決賽，爭逐第二面獎牌。（何詩蓓100米自破亞洲紀錄闖決賽 明早9:59衝金）

何詩蓓連續兩日刷新100米自由泳亞洲紀錄，以總成績第二名晉決賽。（Getty Images）

何詩蓓奧運奪銀 港泳隊史上首面獎牌 一金一銀創港隊歷屆最佳

何詩蓓奧運奪銀｜她堅持於你想像不到的0.2秒 終締香港游泳歷史

香港滑浪風帆代表陳晞文殺入女子RS:X獎牌戰，這位2014仁川亞運金牌得主，在最後一日比賽大爆發，曾奪得單場第3位，並以總成績第8名，勇闖周六（31日）舉行的獎牌戰。男子組方面，港將鄭俊樑則後最後一日比賽失準，總排名跌出前十，未能再進一步。（滑浪風帆︱陳晞文闖獎牌戰爭名次 鄭俊樑跌出前十出局）

陳晞文殺入滑浪風帆RS:X女子組獎牌戰。（Getty Images）

其他運動員消息：

中國游泳隊連奪兩金！仙氣蝶后張雨霏先在200米蝶泳以新奧運紀錄，為中國奪得今屆奧運游泳第一金，1小時後，她再出戰女子4x200米自由泳接力，中國隊以新世界紀錄成績，力壓有「女水神」莉迪姬游最後一棒的美國隊奪冠。中國一開齋便在游泳館連奪兩金，兩次都與今屆賽事光芒四射的張雨霏有關。（中國泳隊開齋 仙氣蝶后張雨霏80分鐘內奪兩金連破紀錄）

中國今日再贏3面金牌！今（29日）晚乒乓球女單決賽，陳夢以4：2擊敗孫穎莎封后，令中國在混雙失利後，奪得今屆首面乒乓球金牌，也是中國今屆第15金。（陳夢乒乓女單決賽挫隊友 中國一日三金兼鎖定明日兩金）

【東京奧運中國金牌運動員一覽（按圖放大）】

+ 10

黃曉明在微博上載他用手機觀看奧運乒乓球直播的照片，並留言：「陳夢的表哥在家準備接風菜中。」剛剛在東京奧運乒乓球女單決賽中，以4：2擊敗孫穎莎的陳夢，是藝人黃曉明的表妹。兩人的親戚關係其實不是秘密，兩人之前都曾經在微博上互動。（黃曉明見證運動員表妹奧運奪金 「終究是我高攀了」）

【黃曉明看奧運直播支持表妹陳夢】

賽前被視為金牌大熱的中國女排，今仗表現回勇，在先落後之下與俄羅斯鬥至第5局，可惜終以局數2：3落敗，今屆奧運分組賽暫時3戰全敗。有傷在身的朱婷打不出水準，總教練郎平賽後暗示，可能在餘下兩場分組賽收起朱婷。（中國女排力戰五局再輸一場 朱婷負傷餘下兩場上陣成疑）

【朱婷負傷上陣，表現不似預期】

+ 3

東京奧運網球比賽會由今（29日）天起推遲開波時間，由早上11時改為下午3時起。東京天氣酷熱兼濕度高，眾網球手苦不堪言，西班牙女單球手巴多莎（Paula Badosa）打到中暑，要坐輪椅離場。男單的「一哥」及「二哥」祖高域（Novak Djokovic）及丹尼麥維迪夫（Daniil Medvedev）皆希望更改開波時間，其中麥維迪夫更試過在比賽中向裁判發脾氣，表示：「如果我死了，誰人負責？」（頂級網球手難敵濕熱天氣退出 賽會今起推遲開波時間）

奧運賽事閉幕日重頭戲，男子馬拉松將於8月8日早上上演，亦是日本紀錄保持者大迫傑的終極一戰。大迫傑今早發布影片，公布奧運馬拉松將是其職業跑手生涯最後一戰，並剖白8年前已有此決定。（馬拉松｜大迫傑告別職業跑手 事先張揚讓自己沒退路）

聖馬力諾，是眾人皆知的歐洲足球魚腩部隊，香港樂隊Dear Jane受啟發，最近創作新歌《聖馬力諾之心》。這個位處意大利內的小國，射擊選手派利尼再度亮相在奧運舞台，在女子多項飛碟射擊奪銅，創下國家歷史。9年前失落獎牌，如今終踏上頒獎台，就是奧運舞台最漂亮的故事。（射擊｜3.3萬人口歐洲小國創歷史 女射手堅持9年圓願）

奧運舞台，參賽皮艇意外損毀，即將比賽，點算？澳洲獨木舟女神謝茜嘉霍絲（Jessica Fox）決定使用「神器」——安全套，結果奪銅，她大讚安全套有3大「優點」。（澳洲女艇手神操作 安全套修皮艇奪銅後揭三大好處）

日本乒乓球隊今屆奧運主場出擊，憑水谷隼與伊藤美誠贏得混雙金牌，打破中國隊的壟斷。伊藤美誠嘗試在女子單打再創奇蹟，可惜4強慘被同年的中國球手孫穎莎橫掃，只能與新加坡的于夢雨爭銅牌，最後擊敗對方得季軍。大敗出局，伊藤難免洩氣，賽後絕望地直言「自己的能力只如此多」。（乒乓｜伊藤美誠再破中國壟斷不果 今晚誓奪女單銅牌）

斯洛文尼亞的羅格力（Primoz Roglic）在昨日（28日）在男子公路單車計時賽以55分4.19秒贏得金牌，領先銀牌的選手超過1秒。31歲的羅格力本身希望贏的並非單車賽，而是冬季奧運金牌。他從小接受高台滑雪訓練，贏過世青冠軍，可惜一次嚴重意外，幾乎送命。他自知無法在滑雪場更上一層樓，9年前轉項公路單車。塞翁失馬，焉知非福，他最終靠單車贏得奧運金牌。（滑雪好手遇恐怖意外險死還生 轉項單車贏計時賽金牌）

東京奧運男子撐竿跳在周六（31日）登場，美國奧委會今日證實，兩屆撐竿跳世錦賽金牌得主肯德里克斯（Sam Kendricks）確診新冠肺炎，無奈退出東京奧運。阿根廷撐竿跳選手基亞拉維利奧（German Chiaraviglio）亦在社交媒體證實，檢測結果呈陽性而退賽。（撐竿跳兩選手確診退賽 21歲瑞典新星奪金無阻力）

戰鬥民族果然與眾不同。右眼腫如雞蛋、包紮後視線受阻、一度被對手絞暈......代表俄羅斯奧委會的泰馬索娃（Madina Taimazova）仍堅持拚到最後，結果於東京奧運女子70公斤級柔道比賽奪銅而回。（戰鬥民族的堅韌與不屈 柔道少女被絞暈後負傷摘銅）

泰馬索娃半準決賽時已撞腫右眼，但她仍堅持作賽。（美聯社）

周日（25日）烏茲別克小將爆冷擊敗世界一哥二哥，以19歲之齡勇奪男子68公斤級金牌。不過激動之中，卻有一位幕後功臣無法目睹傳奇時刻，那就是一個月前離世的韓籍教練⋯⋯（烏茲別克小將金牌獻去世教練 爆冷壓倒大熱名將奪金）

雖然體操天后比拉絲因心理問題退賽，但美國仍繼續壟斷女子體操個人全能錦標。18歲的蘇妮莎（Sunisa Lee）以57.433分擊敗巴西及俄羅斯的對手，在比拉絲見證下贏得冠軍。（比拉絲到場為師妹打氣 赫蒙族少女蘇妮莎體操全能封后）

八村壘已使盡渾身解數，投射、搶板、封阻，日本隊最強的球員一人之力，未能拯救球隊。面對有NBA超級球星當錫（Luka Doncic）助陣的斯洛文尼亞，日本終以81：116落敗。（八村壘遇上當錫 日本慘敗得分點成最大分野）

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇

+ 78

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事