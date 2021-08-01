東京奧運丨首跨性別舉重選手登場　新西蘭提侯伯特保持低調

國際奧委會於2015年改例，若變性運動員的睾丸素在一定水平以下，便可出戰女子項目，今屆首例新西蘭舉重選手侯伯特（Laurel Hubbard）就即將出場。



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國際奧委會2015年明確列出女子參加女子賽事的條件：選手必須宣稱自己的性別認同是女性，四年內不得更改；睪丸素也必須於首場賽事前至少12個月維持於10納摩爾每升以內。

新西蘭舉重選手侯伯特就是在改例後首名取得奧運入場劵的跨性別運動員。她於6月21日以285公斤的成績鎖定奧運參賽資格，名列新西蘭舉重隊，將出戰女子87公斤級。

在變性前已經是舉種選手。（Getty Images）

43歲的侯伯特曾出戰男子青年組舉種賽事，更加是新西蘭青年紀錄保持者。侯伯特在2012年接受變性手術，轉戰女子組後獲獎無數，贏過2017年世界錦標賽銀牌、2019年的太平洋運動會贏得兩面金牌，如今天成為奧運史上首名參賽的跨性別運動員。

轉戰女子組賽事後獲獎無數。（Getty Images）

侯伯特在醫學上證明已經是一名女性。（Getty Images）

對手認為不公平

雖然《奧林匹克憲章》寫明奧運精神並不帶歧視，當然包括性別、性取向等，但有對手表示不能接受。醫學上，侯伯特已被證實是女性，但比利時選手雲貝寧雅（Anna Van Bellinghen）直言不公平：「這對運動員當然不公平，整件事就像一個笑話。」

曾經贏得2017年世界錦標賽的銀牌，並在2019年的太平洋運動會贏得兩面金牌。（Getty Images）

新西蘭奧委會力撐

新西蘭奧委會發言人雅培（Ashley Abbott）知道侯伯特首次參賽會引來關注，但她抵達日本後一直保持低調，「看到很多評論，當中有很多不恰當的說法，我們認為職責是力挺我們隊中所有符合參賽資格的運動員，至於社群媒體，我們不會捲入口水戰，我們有包容的文化」。

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