東京奧運7月31日總結｜中華台北贏第二金　東道主日本金牌無進賬

港隊的滑浪風帆代表陳晞文下午出戰女子RS:X板獎牌戰，最終奪得第8名，雖然未能衝擊獎牌，但完成今屆個人的賽前目標。

中國在7月31日增添兩面金牌，先有盧雲秀在女子RS:X板贏得冠軍，之後到呂小軍於男子81公斤級舉重封王。在晚上，中國還有希望爭奪羽毛球男雙金牌，但「雙塔組合」李俊慧/劉雨辰在決賽以0：2不敵中華台北的「麟洋配」李洋/王齊麟。李洋/王齊麟為中華台北贏得今屆第二金，也是他們史上首面羽毛球奧運金牌。

日本在7月31日沒有金牌進賬，繼續排次席，他們錯失了新設項目柔道混合團體賽的金牌，他們在決賽以1：4不敵法國。至於美國就靠游泳添兩金，先有積素在男子100米蝶泳奪標，之後莉迪姬再在800米自由泳封后。



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香港隊周六（31日）焦點落在滑浪風帆女將陳晞文（Hayley）身上，這名2018雅加達亞運銀牌得主下午出戰女子RS:X獎牌戰，最終奪得第8名，完成今屆個人賽前目標。（陳晞文完成奧運最後探戈 「感謝自己還喜歡風帆」）

陳晞文奧運獎牌戰：

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「Joyeux anniversaire」（生日快樂），傳媒區突然傳出法文版生日歌，女子RS:X銀牌得主碧伉（Charline Picon）邊唱邊接受電話中友人祝賀。「她真的很厲害，生完小朋友復出，然後銀牌。」完成了生涯最後一場奧運賽事的陳晞文說。

她認命，自問能力不及外國選手。她堅持，除了努力下去，就沒有退路。她感慨，如海浪般的生涯，9年試煉換一完美句號。跌過痛過迷失過，晞文說：「我平安地走到終點了。」（風帆女孩陳晞文奧運謝幕 她說走到這一步已無憾）

【香港歷屆奧運獎牌得主（按圖放大）】

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中國女排衛冕奧運提早宣布衛冕奧運金牌失敗。B組對手土耳其今早3：0擊敗阿根廷後，其中一項「細分」已肯定高於中國，因而奪得最後一個出線席位。（女排｜中國女排衛冕失敗 局數不及土耳其提早兩輪出局）

中國女排在今屆奧運分組賽3連敗，今日（31日）未出賽已因對手再得分，未出賽已篤定出局，衛冕失敗。由2016里約奧運金牌，到今屆分組賽出局，中國女排為何在5年間失去風釆？總教練郎平早已預言，東京奧運後她便會退休，今次的失敗，她亦責無旁貸，尤其是選人排陣。（中國女排上屆金牌變初賽出局 郎平最後一舞錯在太搏？）

奧運彈床項目幕幕驚險，日本「一哥」堺亮介今日（31日）亮相，首套動作就犯錯，雖然「人無事」，但斷送晉級資格。中國「四朝元老」董棟就奪銀，僅以0.5分之差不敵冠軍的白羅斯選手列雲諾維治（Ivan Litvinovich）。（日本彈床一哥頭撞床被彈飛 中國元老摘銀轉戰娛樂圈）

董棟是中國隊四朝元老，每屆參加彈床賽事，都有牌落袋。（路透社）

中國代表團贏得今屆第21金，男將呂小軍在舉重項目做出破奧運紀錄成績，以37歲之齡成為最年長的舉重金牌得主。（中國呂小軍破奧運紀錄奪金 網民錯重點：老婆很漂亮）

37歲呂小軍以破奧運紀錄奪得金牌。（Getty Images）

▼▼▼呂小軍家庭幸福美滿，生活照十分溫馨▼▼▼

【東京奧運中國金牌運動員一覽（按圖放大）】

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中華台北的「麟洋配」李洋/王齊麟在東京奧運羽毛球男雙決賽，以直落兩局2：0擊敗中國的「雙塔組合」李俊慧/劉雨辰，贏得金牌。（中華台北「麟洋配」創歷史 羽毛球男雙挫中國組合封王）

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東京奧運羽毛球女單決賽，會由世界排名第1的中華台北球手戴資穎，面對世界排名第2的中國球手陳雨菲。在4強，戴資穎面對5年前在里約奧運淘汰她的仙杜，直落兩局贏2：0，成功復仇入決賽。至於陳雨菲就在另一場4強擊敗隊友何冰嬌。（戴資穎愈打愈順挫仙杜入決賽 周日與陳雨菲爭女單冠軍）

香港羽毛球代表伍家朗早前於男單分組賽不敵危地馬拉球手哥頓（Kevin Cordon），後者出線後連過兩關，今日（31日）殺入4強，是首位晉身準決賽的拉丁美洲球手。「只要用心打，所有球手都是同等的。」即使接下來要鬥世錦賽冠軍、丹麥球手安賽龍，他仍無畏無懼。（危地馬拉球手挫伍家朗後勇闖4強 成拉丁美洲第一人）

哥頓贏出決勝分後握拳仰天長嘯。（Getty Images）

今屆奧運最矚目體操巨星比拉絲（Simone Biles），一再因心理壓力問題退賽，繼女子團體和個人全能後，最新再宣布退出跳馬和高低槓兩個單項，暫未決定是否退出自由體操和平衡木餘下兩個單項。比拉絲受困擾的不止心理因素，而是部分體操選手也會遇上的心理病，如勉強出賽不止影響表現，甚至至冒上嚴重受傷風險。（比拉絲再退兩單項 一代體操女王被什麼困擾？）

英國的「鐵人兄弟」布朗尼，弟弟莊尼一直活在兄長阿利斯達的陰影下。東京奧運莊尼孤身上陣，周一（26日）在男子三項鐵人繼續與金牌無緣，僅以第5名完成。今屆新增的三鐵混合接力賽，布朗尼弟再度披甲，與隊友首名衝線，終於一嘗奧運金牌滋味。（英國奪首塊混合接力金牌 莊尼終脫兄長陰影揚威）

英國名將莊尼布朗尼首次沒有哥哥在身邊，結果未能踏上頒獎台。（路透社）

積素（Caeleb Dressel）奪得今屆個人第三金！這位「水神接班人」今屆已繼4x100米自由泳接力及100米自由泳後，周六（31日）在100米蝶泳更打破自己保持的世界紀錄，奪得個人第三金。（水神接班人積素今屆第三金 美國接力隊不派他上陣失策）

難民隊代表捷安查克（James Chiengjiek）今日早上參加男子800米跑初賽，途中切線時意外地其他選手絆跌倒下。儘管自知肯定無法晉級，仍盡力起身追趕，最後慢其他選手十多秒衝線。衝線後，捷安查克跪在地上痛哭，直播鏡頭影不到有其他人去安慰他。很多網民見到這一幕都表示心碎，很希望給他一個擁抱。（難民跑手跌倒被拋離幾十米 賽後崩潰模樣看哭網民）

100米女飛人誕生！湯臣（Elaine Thompson-Herah）以10.61秒打破奧運紀錄，贏得今屆女子100米跑冠軍，其隊友費莎（Shelly-Ann Fraser-Pryce）則以10.74秒得銀牌。另一位牙買加跑手舒歷嘉積遜（Shericka Jackson）跑出個人最佳時間10.76秒，得到銅牌。（牙買加包辦女飛人三甲 湯臣打破封塵33年奧運紀錄衛冕）

網球世界「一哥」祖高域（Novak Djokovic）「衰開有條路」，於奧運男單銅牌戰飲恨而回；嬲到掟拍的他及後再棄戰混雙銅牌戰。（祖高域連失男單混雙兩面銅牌 「已出盡力為國家爭光」）

東京奧運百米男飛人之爭展開，中國好手蘇炳添在初賽領先下收步，但仍照入準決賽。他賽後解釋尾段回頭望向對手的原因。（蘇炳添百米飛人初賽收步失小組首名 照晉級望破10秒關）

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