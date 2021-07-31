東京奧運︱水神接班人積素今屆第三金　美國接力隊不派他上陣失策

積素（Caeleb Dressel）奪得今屆個人第三金！這位「水神接班人」今屆已繼4x100米自由泳接力及100米自由泳後，周六（31日）在100米蝶泳更打破自己保持的世界紀錄，奪得個人第三金。



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菲比斯（Michael Phelps）退役後，今屆奧運美國男子泳隊由被稱為「新水神」的積素接班。二人皆擅長蝶泳，惟菲比斯是中距離泳手，除蝶泳和接力項目外，專攻200米或以上項目；積素則屬短途泳手，一般只會游50和100米項目。

26日積素先在4x100米自由泳接力贏得首面金牌，29日再在100米自由泳以奧運紀錄封王，今天（31日）他在100米蝶泳奪得個人第三金，更以49.45秒，刷新自己保持的49.50秒世績。

在這游泳項目最後一天，積素十分忙碌，100蝶領獎後，便要為50米自由泳準決賽作準備。原先他的名字只出現在4個項目上，令人失望，不過美國隊竟失落以往從未失手的4x200米自由泳接力獎牌，備受美媒批評。最終他的名字出現在新設的4x100米男女混合泳接力名單之中。

積素連奪三金，美國泳隊不派他出戰4x200米自由泳接力，備受美媒批評。（路透社）

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「積素在哪兒？」

外界原先預期他會挑戰6面金牌，包括50、100米自由泳和100米蝶泳3個個人項目，另加3項接力，惟美國只派他出戰4x100米自由泳接力，名字竟不在4x200米自由泳接力名單之上，新設的4x100米男女混合泳接力起初亦未定實名單。結果美國隊在4x200米接力只得第四，自1908年奧運以來，首次跌出三甲。

對上24屆奧運，美國男子泳隊在4x200米接力全數能獲得獎牌，當中17次奪金，近4屆在菲比斯和洛捷迪兩大名將領軍之下，更全數得第一。不派積素戰4x200自接力，結果首度與獎牌無緣，令美國人都在詢問：究竟積素在哪兒？

4x200米男子自由泳接力，美國隊第三棒艾普游出全隊最差時間，美國隊過百年來首度失落此項獎牌。（Getty Images）

長達113年來首度失落這面獎牌，美國《華盛頓郵報》便以〈美國失落4x200接力獎牌後 都在質疑積素在哪兒？〉（Where was Caeleb Dressel? Question looms after U.S. 4x200 relay misses medal）為題，批評美國游泳隊不派積素上陣的失策之舉。

該報指，就算200米不是積素擅長的距離，也沒有參加200自賽事。然而從奧運選拔賽時，積素特別參加200自初賽，並游出總成績第二名晉級成績後才棄賽的舉動可見，他有能力並樂意出戰這項接力賽。

英國隊以新世界紀錄贏出新設的4x100米男女混合接力。（Getty Images）

對此質疑，美國泳隊只能支吾以對。事實上，游泳向來是美國的獎牌庫，2016奧運豪取16金，各得3金的澳洲和匈牙利已是最接近的國家。可是今屆賽事在「後菲比斯年代」之下，美國「跌走」多面金牌，截至目前得到8金，澳洲已得7金、英國得4金，中國也得3金。

新設項目4x100米男女混合泳接力，就算由積素「守尾門」負責最後一棒，美國仍只得第五，英國以新世界紀錄再奪一金，為今屆賽事該國第四面游泳金牌。

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