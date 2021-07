東京奧運︱水神接班人積素今屆第三金　美國接力隊不派他上陣失策

積素(Caeleb Dressel)奪得今屆個人第三金!這位「水神接班人」今屆已繼4x100米自由泳接力及100米自由泳後,周六(31日)在100米蝶泳更打破自己保持的世界紀錄,奪得個人第三金。



菲比斯(Michael Phelps)退役後,今屆奧運美國男子泳隊由被稱為「新水神」的積素接班。二人皆擅長蝶泳,惟菲比斯是中距離泳手,除蝶泳和接力項目外,專攻200米或以上項目;積素則屬短途泳手,一般只會游50和100米項目。

26日積素先在4x100米自由泳接力贏得首面金牌,29日再在100米自由泳以奧運紀錄封王,今天(31日)他在100米蝶泳奪得個人第三金,更以49.45秒,刷新自己保持的49.50秒世績。

在這游泳項目最後一天,積素十分忙碌,100蝶領獎後,便要為50米自由泳準決賽作準備。原先他的名字只出現在4個項目上,令人失望,不過美國隊竟失落以往從未失手的4x200米自由泳接力獎牌,備受美媒批評。最終他的名字出現在新設的4x100米男女混合泳接力名單之中。

積素連奪三金,美國泳隊不派他出戰4x200米自由泳接力,備受美媒批評。(路透社)

「積素在哪兒?」

外界原先預期他會挑戰6面金牌,包括50、100米自由泳和100米蝶泳3個個人項目,另加3項接力,惟美國只派他出戰4x100米自由泳接力,名字竟不在4x200米自由泳接力名單之上,新設的4x100米男女混合泳接力起初亦未定實名單。結果美國隊在4x200米接力只得第四,自1908年奧運以來,首次跌出三甲。

對上24屆奧運,美國男子泳隊在4x200米接力全數能獲得獎牌,當中17次奪金,近4屆在菲比斯和洛捷迪兩大名將領軍之下,更全數得第一。不派積素戰4x200自接力,結果首度與獎牌無緣,令美國人都在詢問:究竟積素在哪兒?

4x200米男子自由泳接力,美國隊第三棒艾普游出全隊最差時間,美國隊過百年來首度失落此項獎牌。(Getty Images)

長達113年來首度失落這面獎牌,美國《華盛頓郵報》便以〈美國失落4x200接力獎牌後 都在質疑積素在哪兒?〉(Where was Caeleb Dressel? Question looms after U.S. 4x200 relay misses medal)為題,批評美國游泳隊不派積素上陣的失策之舉。

該報指,就算200米不是積素擅長的距離,也沒有參加200自賽事。然而從奧運選拔賽時,積素特別參加200自初賽,並游出總成績第二名晉級成績後才棄賽的舉動可見,他有能力並樂意出戰這項接力賽。

英國隊以新世界紀錄贏出新設的4x100米男女混合接力。(Getty Images)

對此質疑,美國泳隊只能支吾以對。事實上,游泳向來是美國的獎牌庫,2016奧運豪取16金,各得3金的澳洲和匈牙利已是最接近的國家。可是今屆賽事在「後菲比斯年代」之下,美國「跌走」多面金牌,截至目前得到8金,澳洲已得7金、英國得4金,中國也得3金。

新設項目4x100米男女混合泳接力,就算由積素「守尾門」負責最後一棒,美國仍只得第五,英國以新世界紀錄再奪一金,為今屆賽事該國第四面游泳金牌。

