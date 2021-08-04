東京奧運8月4日總結｜李慧詩競輪賽闖半準決賽　中國未有增添金牌

香港的「牛下女車神」李慧詩在8月4日登場，下午出戰女子競輪賽初賽，儘管她未能以頭兩名衝線直接晉級，但她在稍後舉行的復活賽贏後勁，以首名過終點打入半準決賽。不過，另一名香港車手李海恩就未能透過復活賽出線，未能晉身翌日賽事。至於女子高爾夫球首日賽事，香港的陳芷澄打出超標6桿的77，暫排58位。

田徑場上，女子400米欄決賽誕生新的世界紀錄，美國選手麥洛蓮跑出51.46秒封后，刷新自己保持的紀錄。在晚上壓軸的男子200米，來自加拿大的迪加斯以19.62秒封王，贏得個人首面奧運金牌，成為「後保特時代」首位男子200米奧運飛人。

8月4日是奧運舉重最後一日賽事，在男子109公斤以上級別，格魯吉亞的泰勒哈斯三破世績，以488公斤贏得金牌。在今屆14面舉重金牌當中，派出8人參賽的中國隊成為大贏家，得到7金1銀。中國在8月4日沒有金牌進賬，「雪雁組合」黃雪辰及孫文雁在雙人花式游泳不敵俄羅斯組合得銀牌。



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港隊消息總匯：

香港「女車神」李慧詩終於亮相，今午（4日）於伊豆單車館出戰女子競輪賽（又稱凱林賽）初賽，Sarah結果得小組第3名，跟另一位港將李海恩一起在今日下午4時11分起再戰復活賽。（李慧詩競輪賽登場得小組第3 下午4時16分戰復活賽）

結果李慧詩在復活賽成功以小組第1名衝線，有驚無險晉級半準決賽，明日下午3時06分起再出場，爭取殺入準決賽。李海恩則無緣晉級。（李慧詩競輪賽復活成功 周四下午誓衝個人第一金）

牛下女車神李慧詩以全新戰衣出戰今屆東京奧運。（高詩琦攝）

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港乒女團殺入4強，最火熱的卻是教練李靜。他賽後接受訪問，句句精警，以金句俘虜網民心。在最後準備銅牌戰的今天，李靜回應各位網民，當中哪一句最啱聽？（金句王李靜真心話回應網民 總有一句擊中你心深處）

李靜的激情，打動網民心。（高詩琦攝）

【香港歷屆奧運獎牌得主（按圖放大）】

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其他運動員消息：

友誼第一，比賽第二。東京奧運新增設的滑板項目，今日（4日）上演女子公園賽，成為20歲以下「小妹妹」的天下，英國奪金希望布朗大戰3名主場日本選手，日本的四十住櫻決賽得分突破60，最終贏得首屆滑板公園賽金牌，布朗靠最後一回的高水準表現摘銅。（最有愛的比賽 女子公園賽競爭溫馨兼備）

女子滑板公園賽，擁抱不斷，十分溫馨。（Getty Images）

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奧運女子200米短跑決賽，牙買加跑手湯臣（Elaine THOMPSON-HERAH ）末段拋離一眾對手，衝線前攤開雙手兼伸脷迎接勝利來臨。連同早前贏得100米金牌，她繼2016年里約奧運後，再次包辦100和200米雙金，成為史上第一位成功蟬聯這兩大項目的女飛人。（地球上最快女人 湯臣100、200米衛冕成功創歷史）

女子200米短跑決賽牙買加跑手湯臣衝線前攤開雙手兼伸脷迎接勝利來臨，繼2016奧運後，再次達成100、200米雙金，成女跑手史上第一人。（路透社）

東京奧運田徑場再創新世界紀錄，繼男子400米欄後，今天（4日）女子400米欄決賽世績又一次被打破。21歲的美國選手麥洛蓮（Sydney McLaughlin）與師姐慕哈馬德（Dalilah Muhammad）鬥出精彩一役，雙雙以新世界紀錄包辦金銀牌。（400米欄再創新世界紀錄！ 美國新花蝴蝶力壓師姐奪金）

田徑場上，理應奔馳，英國短跑選手謝美利以「龜速」接近2分鐘完成200米賽事，當然未能晉級準決賽。這名27歲的英國跑手，無語問蒼天，逕自一人慢行至終點的一幕，叫人傷感。（田徑｜英國飛人變悲劇人物 200米逕自慢行完賽更傷感）

在沒有觀眾的田徑場，謝美利強忍腳傷慢慢完成200米的賽事。（Getty Images）

奧運男子三項鐵人項目多名選手衝線後齊齊狂嘔一幕，令世人持續關注東京灣的惡劣水質。今天（4日）展開的10公里游泳馬拉松賽事，再揭東京灣水質問題。（東京灣水質又出事 游泳馬拉松選手上岸立即要做這件事）

21歲的瑞典撐竿跳「小鮮肉」杜普蘭迪斯（DUPLANTIS Armand）周二晚（3日）成為東京奧林匹克體育場焦點。實力超班的他即使提早鎖定冠軍，卻堅持挑戰自己保持的世界紀錄，雖最終未能如願，已贏盡在場所有人的掌聲。（瑞典撐竿跳小鮮肉奪金卻留憾 出身田徑世家棄代表美國）

杜普蘭迪斯差點再打破自己保持的世界紀錄。（Getty Images）

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中國女排在東京奧運的表現令人失望，分組賽2勝3負出局，無緣淘汰賽。中國女排主教練郎平亦在今屆賽事後告別，她接受《新華社》訪問談到今屆奧運以及主將朱婷的傷勢，她希望每位女排成員緊記失利的傷痛，以此為鑑。她強調中國女排的核心是拼搏精神，輸贏其次，定要保持奮鬥的渴望。最後，郎平表示對年輕教練有信心，祝願女排在3年後巴黎奧運捲土重來。（郎平謝幕結束中國女排大時代 拼搏精神比輸贏更重要）

【東京奧運中國金牌運動員一覽（按圖放大）】

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置身奧運殿堂，已是不少運動員畢生追求的夢想，能夠在奧運踏上頒獎台，更是萬中無一，不過奧運拳擊男子輕重量級頒獎禮上，卻發生奇趣一幕。今屆賽事由於疫情關係，獎牌由得獎者自行戴上，英國拳擊手韋定加領取銀牌後，沒有照做如儀，默默將獎牌放進褲袋。升旗儀式舉行時，他不斷抹去眼淚，直到大合照時，才勉強將銀牌拿出來，卻依然笑不出來，與台上另外3位拳手成強烈對比。（史上最傷心銀牌 英國拳手失金好傷心拒戴上獎牌）

英國拳手韋定加將獎牌放入褲袋，震驚英國網民。（路透社）

30歲比利時名將雲達比拉臣（Thomas Van der Plaetsen）在今日（4日）東京奧運的田徑十項全能比賽中，因傷退出。他在出戰第二項跳遠時，助跑時右腳受傷，整個人摔在沙池上。他的傷勢頗嚴重，未能自行離開，需要由工作人員扶他上輪椅，無奈下退出餘下賽事。他在2014年患上睪丸癌，需要接受手術及化療；抗癌成功後，他在2015年贏得世大運的十項全能金牌。（比利時抗癌戰士奮力一跳摔倒 最傷感方式退出十項全能）

英國天才美少女跑手誕生！年僅19歲的姬莉賀堅遜（Keely Hodgkinson）在女子800米摘銀而回，率真的她在鏡頭前竟激動爆粗，卻贏得網民一片讚好。（英國天才美少女800米摘銀 身材惹火愛穿比堅尼游泳）

年僅19歲的姬莉賀堅遜在奧運女子800米打破英國紀錄。（Getty Images）

不知大家有否同樣的感覺，日本隊總帶給球迷一種漫畫式熱血，有永不放棄的激情。就像日本女籃今日（4日）迎戰比利時，由第三節落後13分，一路窮追猛打至最後6秒射入三分扭轉局勢，最終以86：85險勝，殺入4強創歷史。（日本女籃大心臟三分逆轉 以快制高殺入4強創歷史）

東京奧運舉重項目煞科一戰，最高重量級別登場，男子109公斤級，來自格魯吉亞的泰勒哈斯（Lasha Talakhadze）以無敵姿態，刷新自己保持的抓舉、挺舉及總成績世界紀錄，領先其他選手至少47公斤，以488公斤贏得金牌。（世界最強大力士泰勒哈斯破世績 拋離亞軍近50公斤奪金）

美國非裔鉛球選手桑德斯（Raven Saunders）今屆奧運可謂經歷天堂與地獄，她在女子鉛球賽奪銀，賽後卻因高舉抗議手勢被國際奧委會調查，或需受罰。然而不出數天，其母親竟突然離世，令她悲痛不已，當局亦因此叫停調查。（美國選手奪銀後母親突離世 奧委會叫停抗議手勢調查）

「後保特時代」首位奧運男子200米跑得主，屬於來自加拿大的迪加斯（Andre De Grasse）。上屆里約奧運200米準決賽，迪加斯與保特笑住衝線，成為著名畫面。今屆沒有保特，迪加斯靠凌厲後勁，在今（4日）晚的200米決賽，以19.62秒首先衝線摘金，贏得個人首面奧運金牌。（當年跟保特笑住衝線 迪加斯200米奪冠終嘗金牌滋味）

東京奧運進入4強階段，今屆男籃焦點除了落在當錫（Luka Doncic）帶領殺出一條血路的斯洛文尼亞外，就是五戰奧運、41歲老將史高拿（Luis Scola）和加素兄弟（Pau Gasol和Marc Gasol）。有如行走的「博物館」，史高拿和加素分別代表阿根廷和西班牙出戰今屆奧運，兩隊皆於周二（3日）的八強戰止步，並在完賽後宣佈退出國家隊。（加素史高拿奧運後退役 「老人家們應該讓路」）

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