東京奧運︱地球上最快女人　湯臣100、200米衛冕成功創歷史

奧運女子200米短跑決賽,牙買加跑手湯臣(Elaine THOMPSON-HERAH )末段拋離一眾對手,衝線前攤開雙手兼伸脷迎接勝利來臨。

連同早前贏得100米金牌,她繼2016年里約奧運後,再次包辦100和200米雙金,成為史上第一位成功蟬聯這兩大項目的女飛人。



「偉大成就直到完成一刻之前,總是似乎無可能做到」(It always seems impossible until it’s done)——湯臣成功衛冕100、200米短跑奧運金牌後,引用南非前總統孟德拉(Nelson Mandela)的名句。

「我從未幻想自己能成為創造歷史的人物,我只是個來自牙買加香蕉園(Banana Ground)、懷着巨大夢想和充滿鬥心的女孩。」她賽後感謝家人、支持者和贊助商一直以來的信任和支持。

▶▶▶緊貼2020東京奧運 最新賽程兼即睇獎牌榜

女子200米短跑決賽牙買加跑手湯臣衝線前攤開雙手兼伸脷迎接勝利來臨,繼2016奧運後,再次達成100、200米雙金,成女跑手史上第一人。(路透社)

▼地球最速女!湯臣輕鬆又贏創歷史 ▼

+ 4

史上最強奧運女飛人

7月31日(上周六)她先在100米決賽以10.61秒封后,以百分之一秒打破已故美國跑手姬菲芙(Florence Griffith Joyner)保持33年的奧運紀錄。周二(3日)她在200米決賽再以21.53秒贏得今屆個人第二金,更是繼姬菲芙在1988漢城奧運創下的21.34秒後,歷代第二快的女子200米成績。

這個地球上最快女人恐怖之處是,200米決賽尾段她眼見勝利在望,衝線一刻已預先攤開雙手和伸脷來迎接勝利,輕鬆姿態猶如「大把在手」。看她跑得輕輕鬆鬆,湯臣過去幾年其實好難捱,2016奧運後傷患一次又一次折磨,理應大放光芒的2019世界田徑錦標賽,100米只得梗頸四,200米晉身準決賽後,卻因阿基里斯腱傷患退賽。

超驚人速度!荷蘭女將1500米最後一圈跌倒照贏第一出線

2019世錦賽100米決賽,湯臣(第5線)只得第四,200米更因傷退賽。(Getty Images)

▼女飛人湯臣的另一面 ▼

+ 8

頑強鬥志戰勝失望與傷患

「過去幾年,我遇上很多困難,那是我跟傷患之間的戰爭。」 她說,失望時刻總會有,沒有運動員參加比賽想輸,但痛楚和傷患無法控制,只好埋頭苦幹,「就算痛楚,仍然可以做到最好。我常跟自己說,痛楚的時候必須付出100%。」

遇上種種障礙確實沮喪,惟她認為,身為頂級運動員,就要不斷努力令自己重返巔峰,「我學懂如何利用失望推動自己,努力工作,變得更強」。昔日她看着同鄉前輩保特(Usain Bolt)和費莎派絲(Shelly-Ann Fraser-Pryce)閃耀奧運舞台,如今她已成為跟二人並駕齊驅的巨星。

東京奧運︱什麼也阻不了她 夏辛跌倒後11小時5000米奪首金

▼重溫:湯臣贏得100米女飛人 ▼

+ 4

湯臣在Instagram分享成功之道。(Instagram@fastelaine)

湯臣分享成功之道

「每個運動員也要面對自己的障礙,如果你不嘗試,永遠不會知道。你的高度由自己定義,我將目標逐一寫下,努力達成它們。」湯臣在個人Instagram分享,自己將目標詳細寫下來:「我會跑出10.5秒,我會跑出21.5秒,我能做到,我是勝利者,我是冠軍,我會在奧運贏得雙料冠軍,我會在彎道努力跑,我會在頭30米爆發和彈出,我會在練習時跑得超級快,我會是目前地球上跑得最快的女人。」

「寫出來,相信它,努力去做加上祈禱,我將會成為奧運雙料冠軍,今天是我的日子,我是最偉大的。」堅定信念加上每天不斷努力,造就湯臣衛冕奧運雙料冠軍。

東京奧運|難民跑手跌倒被拋離幾十米 賽後崩潰模樣看哭網民

東京奧運|蘇炳添100米決賽未能摘牌 意大利選手成新百米飛人

東京奧運︱蘇炳添感謝劉翔開路 兩代中國飛人天地連線

東京奧運|中國飛人蘇炳添廣東製造 由灣仔運動場跑到奧運決賽

▼重溫!蘇炳添在東京奧運準決賽跑出9.83秒佳績 ▼

+ 4

【東京奧運】「新水神」積素賽前小習慣 埋藏與恩師之間窩心故事

【東京奧運.游泳】快過菲比斯的男人 「新水神」積素極速傳說

東京奧運︱蘇炳添百米飛人初賽收步失小組首名 照晉級望破10秒關