東京奧運｜牙買加飛人眾裏尋她千百度　一時大意差點錯失參賽機會

考公開試最擔心的一件事,必定是去錯試場!

東京奧運男子110米跨欄金牌得主柏治文,原來差點連跑決賽的機會也沒有,幸好一名義工出手相助,才順利到達場地。大恩大德,沒齒難忘,這名牙買加跑手其後上演一場「報恩記」。



▶▶▶回顧2020東京奧運 重溫比賽報道及消息

東京奧運男子110米跨欄決賽,牙買加的柏治文(Hansle Parchment)以13.04秒衝線,勇奪個人首面奧運金牌。

這面金牌得來不易,柏治文背後有一名功臣,居功至偉。沒有她,柏治文可能連參賽的機會也沒有。

柏治文首度贏得110米欄的奧運金牌。(資料圖片/Getty Images)

+ 3

考公開試大忌是看錯準考證並去錯試場,柏治文卻在110米欄準決賽當日,發生類似的事情,雙耳聽着音樂的他,沒有為意上錯車,乘搭了前往划艇場地的旅遊巴,而非田徑場。當他發現時為時已晚,其他巴士只會返回選手村,倘若他返村再出發田徑場的話,肯定錯過開賽的時間。柏治文只好找其他辦法,他曾經問大會的巴士可否破例載他往田徑場,惟「天皇都無面畀」,拒絕了柏治文,難道他真的要眼白白錯過衝牌的好機會?

考公開試,除了身份證明文件及準考證,前人教落「帶定的士錢」,有事發生都可以立即執生。柏治文嘗試向周圍的義工求救,問着一名叫Trijana的義工。作為義工,能夠做到的其實不多,卻最實際,給他金錢「飛的」前往田徑場,結果趕及到達,最終順利出線。

幸好有女義工幫手,柏治文才可準時出戰準決賽。(資料圖片/Getty Images)

大恩大德,沒齒難忘,沒有這名義工,柏治文都不會獲得這面金牌,故此及後特意尋回這義工,向她送上驚喜。柏治文順利找到Trijana,隨即向對方說:「你對我十分有幫助」,在袋中拿出贏得的奧運金牌,對方即流露出驚訝的反應,並送上一件牙買加的T恤作謝禮,二人及後再自拍合照留念。

柏治文成功找到出手相助的女義工,二人更自拍留念。(Instagram截圖)

柏治文在社交網站上載這次「報恩記」的片段,這名牙買加飛人盛讚「日本人是最有愛的」(The Japanese people are the sweetest ever. ),並再一次向對方道謝。這名美女義工亦有回應,在個人社交網站上載一張穿上牙買加隊衣的自拍照,直言十分合身,並感激柏治文。運動場外,也有感人的故事。

這名日俄混血義工上載柏治文送上的紀念品,並向對方道謝。(Instagram截圖)

👇👇點圖即睇東京奧運有趣圖集👇👇

+ 18

👇👇有趣相集外,當然有靚相合集👇👇