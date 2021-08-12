東京奧運｜牙買加飛人眾裏尋她千百度　一時大意差點錯失參賽機會

考公開試最擔心的一件事，必定是去錯試場！

東京奧運男子110米跨欄金牌得主柏治文，原來差點連跑決賽的機會也沒有，幸好一名義工出手相助，才順利到達場地。大恩大德，沒齒難忘，這名牙買加跑手其後上演一場「報恩記」。



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東京奧運男子110米跨欄決賽，牙買加的柏治文（Hansle Parchment）以13.04秒衝線，勇奪個人首面奧運金牌。

這面金牌得來不易，柏治文背後有一名功臣，居功至偉。沒有她，柏治文可能連參賽的機會也沒有。

柏治文首度贏得110米欄的奧運金牌。（資料圖片／Getty Images）

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考公開試大忌是看錯準考證並去錯試場，柏治文卻在110米欄準決賽當日，發生類似的事情，雙耳聽着音樂的他，沒有為意上錯車，乘搭了前往划艇場地的旅遊巴，而非田徑場。當他發現時為時已晚，其他巴士只會返回選手村，倘若他返村再出發田徑場的話，肯定錯過開賽的時間。柏治文只好找其他辦法，他曾經問大會的巴士可否破例載他往田徑場，惟「天皇都無面畀」，拒絕了柏治文，難道他真的要眼白白錯過衝牌的好機會？

考公開試，除了身份證明文件及準考證，前人教落「帶定的士錢」，有事發生都可以立即執生。柏治文嘗試向周圍的義工求救，問着一名叫Trijana的義工。作為義工，能夠做到的其實不多，卻最實際，給他金錢「飛的」前往田徑場，結果趕及到達，最終順利出線。

幸好有女義工幫手，柏治文才可準時出戰準決賽。（資料圖片／Getty Images）

大恩大德，沒齒難忘，沒有這名義工，柏治文都不會獲得這面金牌，故此及後特意尋回這義工，向她送上驚喜。柏治文順利找到Trijana，隨即向對方說：「你對我十分有幫助」，在袋中拿出贏得的奧運金牌，對方即流露出驚訝的反應，並送上一件牙買加的T恤作謝禮，二人及後再自拍合照留念。

柏治文成功找到出手相助的女義工，二人更自拍留念。（Instagram截圖）

柏治文在社交網站上載這次「報恩記」的片段，這名牙買加飛人盛讚「日本人是最有愛的」（The Japanese people are the sweetest ever. ），並再一次向對方道謝。這名美女義工亦有回應，在個人社交網站上載一張穿上牙買加隊衣的自拍照，直言十分合身，並感激柏治文。運動場外，也有感人的故事。

這名日俄混血義工上載柏治文送上的紀念品，並向對方道謝。（Instagram截圖）

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