英超｜曼聯兩大核心齊發威　主場大勝列斯聯5：1　下半場狂轟4球

英超開鑼，周六頭場由曼聯主場大戰列斯聯合演玫瑰打吡。曼聯兩大中場核心般奴費南迪斯與普巴齊齊發威，分別連中三元及助攻「大四喜」，助球隊主場以5：1大勝列斯聯，新球季首戰旗開得勝。



曼聯與列斯聯兩大宿敵新球季首季隨即交手，在奧脫福上演「玫瑰打吡」。

曼聯今仗的焦點，必定是新加盟的查頓辛祖（Jadon Sancho），這名從多蒙特來投的英格蘭翼鋒，今仗先列後備，中場雙核心般奴費南迪斯及普巴齊齊正選披甲，前線則由格連活特獨挑大樑。客軍列斯聯方面，尖刀班福特繼續掛帥，與積夏里遜及洛迪高配合攻堅。

新加盟的查頓辛祖，今仗先列後備。（路透社）

開波前曼聯先有好消息，中堅華拉尼正式加盟，現身奧脫福球場，並展示他的19號球衣。

華拉尼正式官宣，現身奧脫福與曼聯球迷先打招呼。（路透社）

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曼聯在滿滿的球迷面前作賽，早段已有一次開紀錄的黃金機會。普巴接應格連活特的傳送，面對列斯聯門將梅斯利亞出迎，假動作後再起腳，可惜射中網側。

縱然曼聯佔盡優勢，列斯聯偶爾反擊亦甚有威脅，基列治的遠射攻門，幸好迪基亞隨即撲出。紅魔鬼繼續搶攻，終有回報，普巴妙傳予般奴，這名葡萄牙中場一控一射，剛好射破梅斯利亞的「大細龍門」，30分鐘先開紀錄。勞基梳爾及丹尼爾占士連番攻門同樣無功而還，曼聯帶住一球優勢返回更衣室。

曼聯兩大中場核心合力炮製首個入球。（路透社）

列斯聯換邊後隨即施壓，艾寧（Luke Ayling）轟入世界波，下半場開賽僅3分鐘追成平手。這個世界波喚醒曼聯眾將，紅魔鬼由普巴策動反擊，長傳予左路的格連活特，這名英格蘭箭頭以速度壓過對手，再射遠柱建功，52分鐘取回領先。

格連活特接應普巴長傳，左腳勁射遠柱破網。（Getty Images）

普巴今仗的傳送十分致命，兩分鐘後再度造就般奴，即使艾寧護空門已為時已晚，皮球已過白界，曼聯兩分鐘內連下兩城，瞬間將比數改寫成3：1。紅魔鬼未有收手，連迪路夫一次恰到好處的長處，般奴及時入楔，突破越位陷阱，第一時間抽射掛網，60分鐘大演帽子戲法。

般奴接應連迪路夫恰到好處的長傳，第一時間勁射網頂建功，連中三元。（Getty Images）

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普巴68分鐘助攻費特撞射入網，今仗獨取4個助攻，球隊遙遙領先至5：1，這名法國中場及後退下火線，由馬迪爾入替。新加盟的查頓辛祖千呼萬喚始出來，取代丹尼爾占士，首度為曼聯披甲。

兩軍及後未有增添紀錄，曼聯在主場以5：1大勝列斯聯，新球季有個好開始。

查頓辛祖後備入替丹尼爾占士，首度在奧脫福登場。（路透社）

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