德甲｜多蒙特揭幕戰大勝　夏蘭特再進化　隊友解構神鋒四大元素

挪威球星艾寧夏蘭特（Erling Haaland）在新一季德甲首戰繼續光芒四射，入球梅開二度加上助攻帽子戲法，加上隊長馬高列奧斯（Marco Reus）、基奧雲尼雷拿（Giovanni Reyna）等的精彩演出，令查頓辛祖（Jadon Sancho）的離隊彷若無痕。

意大利著名足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）統計了夏蘭特加盟「蜜蜂兵團」至今的數據，得出一句結論：「他不是人類」。



多蒙特今夏一如所料賣走查頓辛祖（Jadon Sancho），但似乎未受影響，在新主帥路斯（Marco Rose）帶領下，早前在德國盃先以3：0大勝德丙球隊韋恩，周日凌晨（15日）在德甲新季首戰亦以5：2大勝法蘭克福。

可怕的是，多蒙特兩仗共8個入球，夏蘭特均有直接參與。

踏入新球季，21歲的夏蘭特繼續進步。（Getty Images）

夏蘭特再顯團隊精神 三度送助攻

夏蘭特對韋恩時已大演帽子戲法，面對法蘭克福，更是盡顯無私一面，上半場先後為隊長列奧斯和祖利安白蘭特送上助攻，下半場一次射門變傳球，亦助接替辛祖7號球衣的基奧雲尼雷拿建功，完成「助攻帽子戲法」。

不過機會來到眼前時，他即展現殺手觸覺，34分鐘的入球亦屬他的「招牌式」入波——以極佳的身體對抗性壓過對手後衛搶得皮球、再憑驚人速度搶得有利位置，一入禁區便大腳射入；換邊後，他接應列奧斯直傳，突破越位後再頂住對手中堅施壓破門。多蒙特今仗5個入球，夏蘭特全數參與，交出三次助攻、攻入兩球。

夏蘭特領多蒙特大勝一場（按圖放大）：

+ 8

意大利著名足球記者羅曼奴在twitter上統計了夏蘭特的驚人數據：

2021/22球季：上陣兩場，獲得5個入球3次助攻，直接參與了球隊全部8個入球

由2020年加盟多蒙特以來：上陣61場，攻入62個入球及18次助攻



羅曼奴亦提醒球迷，「千禧後」夏蘭特僅得21歲，尚有極大成長空間；這位名記最後的結論是：「數據還會一直刷新，他根本不是人類吧。」

61 games with Borussia Dortmund.

62 goals and 18 assists completed.



2 games 2021/2022 new season.

5 goals and 3 assists completed.

Directly involved in all BVB goals.



Official BVB debut: 574 days ago.

21 years old.



…to be updated soon.



Erling Haaland is not human. 🤖🧘🏼‍♂️ pic.twitter.com/kHxxy1wSlq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2021

雷拿解釋夏蘭特為何強大

除了傳媒，直接與夏蘭特合作的隊友當然也有讚無彈，18歲的基奧雲尼雷拿賽後就以一個詞語形容他：「難以置信，就是最適合的詞語吧！」

今季接替辛祖穿上7號球衣的雷拿，在開咧戰受惠於夏蘭特助攻而入球，他解釋為何這位前線拍檔如此特別：「他是特別的、也總是無可挑剔，他供應入球、助攻；肌餓感總是極強，但總是為團隊而戰。有他在，我們真的很開心，希望今天的好表現對於他和球隊來說，都只是一個開端。」

18歲天才小將基奧雲尼雷拿接替查頓辛祖，穿起7號球衣，獲看好如前輩般成功。（路透社）

👇點圖睇：今夏已落實的重要轉會👇