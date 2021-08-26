【歐聯】摩爾多瓦班霸屢敗屢戰創歷史　過關斬將首闖分組賽

今季歐聯最後32強出爐，除了一眾來自主要聯賽的球隊外，亦有一支新臉孔。歐洲小國摩爾多瓦的舒列夫，附加賽次回合作客守和薩格勒布戴拿模，歷史性打入歐聯分組賽。



歐聯附加賽，來自摩爾多瓦的舒列夫（FC Sheriff）挑戰克羅地亞老牌球會薩格勒布戴拿模，爭奪歐聯席位。

這支摩爾多瓦班霸首回合爆冷主場淨勝3球，晉級形勢大好，次回合的目標十分明確，捱多90分鐘便可寫下歷史。主攻的薩格勒布戴拿模希望盡早射破對手大門，全場多達18次攻門，其中6次中目標，可惜全場未有進賬，結果與舒列夫打成0：0，未能在主場翻盤，最終舒列夫兩回合以3：0晉級，歷史性首度打入歐聯分組賽。

在歐聯外圍賽首圈登場的舒列夫，先輕取阿爾巴尼亞的杜拉斯（Teuta），再挫亞美利亞的艾拉斯克特（FC Alashkert），第三圈兩回合以2：1力克貝爾格萊德紅星，再在附加賽淘汰薩格勒布戴拿模，歐聯分組賽首度有摩爾多瓦球隊亮相。

舒列夫過去曾18度挑戰打入歐聯分組賽的大舞台，可惜全數失敗，這支摩爾多瓦班霸屢敗屢戰，終於一嘗所願。舒列夫並非歐洲賽新丁，曾經4度殺入歐霸盃分組賽，惟悉數未能殺入淘汰賽。

除了舒列夫，瑞士的年青人﹑奧地利的薩爾斯堡﹑瑞典的馬模﹑烏克蘭的薩克達及葡萄牙的賓菲加齊齊搭上尾班車，透過附加賽取得歐聯席位。歐聯分組賽的抽籤將在今晚（26日）深夜12點舉行。

👇點圖睇：今夏已落實的重要轉會👇

+ 25

英超第2輪賽果：

+ 4

👇👇即睇英超第3輪直播賽程👇👇