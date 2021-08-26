國際游泳聯賽｜回顧何詩蓓上季佳績　奧運過後能否挑戰世界紀錄？

早前在東京奧運奪得兩面銀牌的香港游泳代表何詩蓓，香港時間周五（27日）凌晨出戰國際游泳聯賽（International Swimming League，簡稱ISL）新賽季。

在何詩蓓再戰ISL前，我們先回顧一下她上季的創舉。



何詩蓓早年在美國出戰全美大學賽事（NCAA）時，已相當矚目，但真正令她備受關注、登上世界級殿堂的其中一個重要舞台，正是ISL。

2021年ISL國際游泳聯賽 第一場

日期及時間：香港時間8月27日及28日凌晨2時至4時

參賽隊伍：Energy Standard（何詩蓓所屬隊伍）、Toronto Titans、DC Trident、Aqua Centurions

比賽項目（只列部份，名單待定）：

27日凌晨 4X100米自由泳接力、400米自由泳、4X100米混合泳接力

28日凌晨 100米自由泳、200米自由泳、4X100米混合泳混合接力

直播平台：https://isl.global/subscription/（須付費）



何詩蓓2019年參加首屆ISL時代表美國泳隊DC Trident，已在200米自由泳贏得3站賽事，也曾贏得過1站100自，成為隊中得分最高的一人，DC Trident終在8支泳隊中以第6名完成賽事。同年，她在長池世界錦標賽的200米自由泳獲第4名，僅僅錯過獎牌，已是她逐步登上世界級的跡象。

何詩蓓在2020年國際游泳錦標賽的各項數據。（01美術製圖）

翌年，何詩蓓被首屆冠軍Energy Standard挖角，伙拍瑞典名將絲祖唐（Sarah Sjöström）為泳隊爭取衛冕。何詩蓓在2020年表現更上一層樓，共贏得10項冠軍，當中6次來自200自，更首度奪得分站MVP殊榮，Energy Standard也因而成為常規賽第一名，可惜在總決賽敗予有賽事MVP積素（Caeleb Dressel）和莉莉京治（Lilly King）壓陣的Cali Condors。

但更重要的是，何詩蓓當時在短短個多月內9度打破亞洲短池紀錄——包括5次刷新100自紀錄及4度刷新200自紀錄，佳績令她獲評為有潛質在東京奧運衝擊獎牌。游泳媒體Swimming World在東奧前指，何詩蓓「持續在世界級泳手中攀升……在東京奧運不再只是黑馬」；果然，這位泳將連掃兩面銀牌，創下香港體壇歷史，成為香港首位在奧運游泳項目贏得獎牌的運動員，也是至今唯一在單屆奧運獲得兩面獎牌的港將。

國際游泳聯賽的比賽制度（按圖放大）：

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何詩蓓在東京奧運的表現，證明她已突破與「世界級」之間的最後一道屏障，躋身頂尖泳手行列，絕對可以繼續稱霸其強項200米自由泳。作為100及200自的長池及短池亞洲紀錄保持者，除有力進一步推前紀錄外，何詩蓓亦有機會挑戰世界紀錄。

回顧何詩蓓在東京奧運的表現：

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不過要在ISL突破短池世界紀錄，何詩蓓的最大對手或是隊長絲祖唐。這位瑞典星級泳手去季在強項50自奪得5次冠軍、100自亦獲3次冠軍，惟她今年曾手踭骨折，到奧運時尚未恢復最佳表現，無緣獎牌。

絲祖唐正是200自短池世績保持者，擁有的1分50.43秒紀錄，較何詩蓓的亞洲紀錄（1分51.11秒）快0.68秒之多。當然，何詩蓓在1年間進步甚大，或許已可挑戰這時間。

不過，即使絲祖唐未回到最佳狀態，何詩蓓要稱霸100自也不容易，視乎奧運4金3銅得主艾馬麥姬昂（Emma McKeon）何時回歸，這位澳洲泳手正是在東奧擊敗何詩蓓奪得100自金牌。

2021國際游泳聯賽的焦點泳手介紹（按圖細閱）：

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