【法甲】美斯PSG初登場魅力沒法擋　全場球迷喝彩歡迎球王

千呼萬喚始出來！阿根廷球王美斯首度在法甲賽場亮場，後備入替為巴黎聖日耳門（PSG）上陣，球迷們為之若狂。美斯的魅力打破兩軍的敵對狀態，蘭斯球迷也為球王喝彩，連對手門將也化身小球迷。



美斯職業生涯首度披上非巴塞隆拿球衣出戰，周日（29日）深夜上演巴黎聖日耳門的地標戰，下半場中段以後備身份入替尼馬。初來報到，強如美斯都需要時間適應，今仗的數據未算亮眼，未有錄得射門，26次觸球﹑20次成功傳送，平淡完成法甲地標戰，結果球隊憑麥巴比梅開二度，兩球淨勝蘭斯。

It’s not a dream, it’s a real!😭



Watch Messi plays for PSG, not Barcelona🐐🥺



pic.twitter.com/9c04TsJQL8 — YES TV (@YESTVs) August 29, 2021

畢竟是美斯今季首戰，狀態仍然有待提升，PSG主帥普捷天奴賽後直言最好的尚未來臨，「美斯與最佳狀態有段距離，相信他在兩星期後狀態將會提升，首戰獲勝對他是十分重要，全隊也期待100%狀態的美斯。」

美斯魅力沒法擋，當他後備登場時，全場歡呼聲雷動，不論PSG或蘭斯球迷也為美斯喝彩。球迷反應如此熱烈，普捷天奴認為所有人亦有正面的影響，「全場球迷也為美斯歡呼，這是漂亮的一幕，他帶給所有人能量，在場的球員亦然。」

蘭斯門將完場後化身小球迷，帶愛兒與美斯合照。（Twittter截圖）

如何可以不愛美斯，有機會與球王交手，千載難逢，連敵軍球員也十分高興。蘭斯門將比德拉積高域（Predrag Rajković）完場後，手抱兒子進場找美斯合照，當然無托手踭，抱着「B仔」溫馨合照，不過美中不足的是囝囝沒有望鏡頭。愛兒與球王合照，這件事值得記念，比德拉積高域妻子立即在社交平台曬合照，羨煞旁人。

難得與美斯合照，阿囝卻不太情願。（Instagram截圖）

The Messi Effect 😍👏💙



Reims goalkeeper Predrag Rajkovic asked Leo to have a photo with his child after their Ligue 1 clash. pic.twitter.com/uAKi7s37Mu — KM Sudhi (@INCPOWER2) August 29, 2021