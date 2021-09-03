世盃外｜史達寧入球獻亡友助英格蘭大勝　賴斯奇招應對球迷辱罵

今夏失落歐洲國家盃後，英格蘭重新出發，再度出戰世界盃歐洲區外圍賽，作客鬥匈牙利輕鬆贈對方4蛋，繼續全勝。

今仗為「三獅軍團」開紀錄的史達寧，慶祝入球時脫去球衣，展露寫上字句的底衫，將入球獻給亡友，但在場的匈牙利球迷未被感動，如常向球場投擲杯子，更疑似講出種族歧視的字句。



經歷失落的歐洲國家盃，英格蘭重新上路，今個國際賽日首戰出征匈牙利，哈利卡尼﹑基亞利殊﹑哈利馬古尼等主力悉數正選披甲。

英軍上半場未算入局，即使有近7成的控球率，並不代表找到破門的機會，兩軍半場互無紀錄。英格蘭在下半場終於打開缺口，史達寧接應美臣蒙特傳中，輕鬆撞射入網。史達寧及後換個角色，造就哈利卡尼頭槌建功，63分鐘再下一城。

哈利卡尼接應史達寧頭槌建功，助英軍領先至兩球。（路透社）

6分鐘後，兩名曼聯球員合力炮製入球，梳爾開出角球，馬古尼一頂破網，加上迪格蘭賴斯完場前遠射錦上添花，結果英格蘭作客4球擊敗匈牙利，世盃外4戰全勝，全取12分。

迪格蘭賴斯錦上添花，興奮之情全寫在臉上。（Getty Images）

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史達寧攻入開紀錄一球後，隨即脫下球衣，展露一件寫上「Steffie Gregg我永遠愛你」的T恤，將入球獻給早前離世的朋友。Steffie Gregg經常網上串流打機，甚有名氣，可惜這名26歲的直播主，據報早前患上新冠肺炎後不治，賽後史達寧再度在社交網站上悼念好友。

史達寧為英格蘭打開紀錄，並將入球獻給早前離世的好友。（路透社）

史達寧以入球獻亡友，以為這份情誼可以打動在場的匈牙利球迷，這就錯了，主場球迷立即以杯子「招呼」史達寧，幸好未有擲中這名英格蘭翼鋒。史達寧全場也受到球迷的「特別待遇」，在場記者確認當史達寧每次觸球時，看台隨即傳來模仿猴子的叫聲。

匈牙利球迷「熱情招待」下，不少英軍球員中招。（Getty Images）

英格蘭眾將慶祝入球時，球迷已不停向場內擲杯子。（路透社）

英格蘭足總事後譴責匈牙利球迷的行徑，並希望國際足協介入事件調查。面對主場球迷喝倒彩，入球功臣之一的迪格蘭賴斯以一招應對，這名韋斯咸隊長拾起地上的杯子，作勢一口喝掉。

迪格蘭賴斯曾經在今年6月受訪時，自爆自己滴酒不沾，「信不信由你，今年我22歲，至今我未飲過一杯啤酒。」當哈利卡尼及連格看到這一幕時，難怪滿頭問號，反應十分惹笑。

師弟作狀飲酒，卡尼與連格心諗：「阿仔搞乜鬼？」（路透社）

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