傑志慈善賽90+2絕殺理文　金東進取執掌首勝後情緒大爆發

新一季港超下周六開鑼，適逢傑志慶祝創會90周年，這支上屆聯賽冠軍今日（11日）舉辦慈善賽，於旺角大球場約戰另一爭標份子理文。
最終傑志再度憑當家射手丹恩奴域在補時兩分鐘絕殺得手，以2：1險勝理文，為首次領軍的暫代主教練金東進拿下勝仗，全隊瘋狂慶祝，為今屆港超掀開序幕。
今場雖被視為「前哨戰」，但兩隊正選未算「齊腳」。「藍鳥」先收起主力射手丹恩奴域跟安永佳；兩名新兵中場查理史葛、潘沛軒則擔正。理文亦有副隊長顏樂楓因傷缺陣，外援亞哥斯達與基華尼頓坐後備。
兩隊早段踢得相對保守，球員狀態亦未「上力」，節奏較慢。今季需面對激烈競爭的隊長黃洋這場罕有踢正選，7分鐘更於中路冷不提防長傳入禁區，從右翼位突入的潘沛軒趕至，乘袁皓俊出迎不及挑高皮球笠入，助「藍鳥」領先1：0。
理文上半場兩度有機會扳平，鄭兆均左路扭過羅梓駿後扣大位射中人，皮球彈落金承龍腳下，他窄角度左腳傳中，尾柱的徐宏傑飛剷仍「大漏」望門興嘆。完半場前迪高小禁區頂接應傳中，燙射遠柱卻被王振鵬雙手拍出。
傑志2：1險勝理文，捧走「傑志90周年挑戰盃」的精彩圖輯：（按圖放大）
黑山伊巴再建奇功
換邊後4分鐘，基華尼頓右路中腰波傳中，鄭兆均搶點成功第一時間撞射破網，為理文扳平。傑志68分鐘換入「黑山伊巴」丹恩奴域，這位射手在全場2085名觀眾歡呼下登場，終再成奠勝功臣。
補時兩分鐘，黃洋禁區頂抽射被袁皓俊撲橫，傑志右路再傳中，杜馬思及艾里奧同時「拍門」近距離飛頂，袁皓俊再展「神救」，惟皮球彈至丹恩面前，他毫不猶疑抽射成2：1，助「藍鳥」捧走「傑志90周年挑戰盃」及10萬元獎金。
金東進嚐首勝滋味：我要爆喇
在丹恩絕殺的一剎，今季成為傑志暫代主教練的金東進相當激動，跟後備席球員狂奔10多米至底線慶祝。這位前韓國國腳握拳跳起，更用雙手捉緊丹恩的臉頰，差點就親上去。「我沒法子留在板凳上，我忍不住了，情緒要爆發，我很想跟我的球員一起慶祝。」
除了把勝利送給慶祝90周年會慶的球會，這場也是金東進執掌後首場正式賽事勝仗，別具意義。「這不只是友賽般簡單，第一場賽事通常會很困難，幸好球員沒有放棄，丹恩也展示出質素，我感到很滿意了。」
傑志在比賽最後一分鐘入波，即睇丹恩奴域跟金東進的激情慶祝畫面：（按圗放大）
可是丹恩似乎對主帥的熱情不太驚訝，但指很喜歡金東進的這一面，「我說過很多次，球隊應該有自己的個性，若教練熱血，球員也會跟着一樣。」他認為勝利可為對方減壓，更打趣說，相信同樣的場面，今季會繼續出現。