英超｜熱刺黑氣纏身不敵水晶宮　中堅一傷一被逐後備兵失12碼

暫列榜首的熱刺，在國際賽後轉運，幸運之神不再眷顧熱刺，兩名正選中堅更首當其衝。

熱刺今仗作客另一支倫敦球隊水晶宮，上半場先有艾歷迪亞被踢中傷出，另一中堅坦根加下半場兩黃一紅被逐。熱刺全場陷入劣勢，76分鐘終於失守，最終被水晶宮連入3球，熱刺吞下今季首敗。



孫興慜因傷缺陣，熱刺今仗由哈利卡尼前線掛帥，配合盧卡斯莫拉及迪利阿里攻堅，後防方面，由坦根加及艾歷迪亞扼守中路，作客同市球隊水晶宮力爭4連勝。

豈料熱刺一對中堅成為今仗的主角，迪亞在上半場早段，傳送時與對手相撞，最終傷出，12分鐘由祖朗頓後備入替。戰至下半場，另一中堅坦根加先與韋費特沙夏爭執領黃，5分鐘後一記魯莽攔截鏟跌阿休，球證摩斯向他出示黃牌，57分鐘被逐離場。

艾歷迪亞開賽初段傷出。（Getty Images）

十人應戰的熱刺，主帥紐奴換入賓戴維斯，希望穩住後防，惟久守必失，這名後備入替的守將同樣黑氣纏身。戰至下半場中後段，表現活躍的干拿加歷查右路傳中，正好省中賓戴維斯的左手，球證直指12碼點，韋費特沙夏主射12碼得手，76分鐘打破僵局。

坦根加與韋費特沙夏爭執，最終各得一面黃牌。（Getty Images）

後備入替的主隊前鋒艾度亞迪（Odsonne Édouard），84分鐘12碼點附近建功，加上補時3分鐘再下一城，最終水晶宮以3球淨勝熱刺，亦是新帥韋拉今季首場勝仗。

熱刺除了霉運停不了，發揮同樣一般，攻勢寥寥無幾，全場僅錄得兩次射門，其中一次中目標，全場控球率不足4成，結果在3連勝後輸波。

後備入替的艾度亞迪梅開二度，為水晶宮奠勝。（Getty Images）

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