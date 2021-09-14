羽毛球｜伍家朗下月戰世巡賽爭取佳績　考慮球衣贊助有一重要條件

香港羽毛球「一哥」伍家朗在東京奧運經歷「球衣風波」後，其球衣贊助狀況成為焦點，即將於10月遠赴歐洲出戰世巡賽的伍家朗表示「球衣贊助已有眉目」，並希望能在出發前落實，專心爭取佳績。



伍家朗征戰東京奧運期間捲入風波，首戰因未有新贊助商而自備黑色球衣出賽，遭民建聯成員穆家駿批評，最終更換印上區徽的球衣上陣次仗告負於分組賽出局，未達賽前打入16強的目標。

伍家朗透露積極備戰10月中展開的世巡賽。（葉詩敏攝）

他在今日出席活動時坦言，奧運失利後，港人支持成為前進動力，「都想在之後比賽做到成績給大家看，接下來有大型比賽，希望能展現實力。」

自奧運後其球衣贊助成為焦點，伍家朗透露「有眉目」，「暫時有眉目但落實仍需一點時間，最希望在歐洲比賽前確實，無後顧之憂去比賽。」他指考慮贊助的重要條件，「除了球衣外，球拍、球鞋等影響場上表現的裝備都需小心選擇。」

在本地體育熱潮下，伍家朗等香港運動員比以往獲邀到更多樣化活動。（葉詩敏攝）

現世界排名第9的伍家朗將於下月先後往丹麥、法國、德國出戰世巡賽、印尼公開賽後緊接遠征西班牙世錦賽，他表示由東京返港後，除了隔離的7天外，均一直保持訓練備戰下半年賽事。「因為歐洲、亞洲再歐洲比賽，兩個月不在香港，需把握時間調整狀態。」他指現在距離比賽狀態七成左右。

香港運動員在東京奧運後備受港人關注，伍家朗坦言運動員言行被放大是否壓力視乎心態，「看心態怎麼擺，樂觀看的話，在體育熱潮下更多人看運動員比賽、支持運動員，是展現實力的好好機會。」他又感謝各品牌和商家，「現在體院前台長期都堆滿商家送給運動員的禮物，很窩心。」

伍家朗在活動上透露已覓得球衣贊助，惟仍需時間落實。（葉詩敏攝）

除了伍家朗外，混雙「左手配」鄧俊文及謝影雪、與剛在全運會16強止步的李卓耀等港將，亦會在下月出發歐洲出戰世巡賽，伍家朗表示希望能在世錦賽前的比賽提升狀態，於年末的世錦賽爭取佳績。

外形甜美的「滑冰女神」馬曉晴已退役，她透露現時是製片。（葉詩敏攝）

「花滑女神」馬曉晴退役

年僅21歲的「花滑女神」馬曉晴（Maisy）在活動上透露在運動場外找尋新路向，她於去年大學畢業後由美國返港，並退下賽場。「滑冰生涯一向短暫，加上腳部傷患，完成大學的人生階段後，迎來下一個階段，我現在是製片參與幕前幕後，也是滑冰教練。」雖然因腳傷終究無緣踏上來年的冬季奧運舞台，她坦言亦為香港運動員備受關注感到高興。