歐聯｜C朗建功也徒勞　連格「自殺式回傳」　曼聯遭年青人絕殺

歐聯分組賽開鑼，曼聯在F組首戰滑鐵爐，作客以1：2不敵瑞士的年青人。曼聯雖有C朗拿度先開紀錄，但右閘雲比沙卡粗野攔截，領紅被逐。在10人應戰下，曼聯大半場陷於劣勢，反擊無力，在換邊後連失兩球，反勝為敗，包括在95分鐘，後備入替的連格回傳失誤，被施爾巴特捷奧截到射入。



【英國《曼徹斯特晚報》為曼聯球員及蘇斯克查評分（按圖放大）】

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C朗回歸曼聯後首場歐聯比賽，這名36歲葡萄牙前鋒繼續正選披甲，查頓辛祖、般奴費南迪斯及保羅普巴從後支援，尼曼查馬迪退居後備，由雲迪碧克及費特洛迪古斯踢防中；中堅方面，域陀連迪洛夫頂替華拉尼打正選。曼聯今場有個好開始，般奴費南迪斯左路傳中，彎過年青人的防線，C朗遠柱入楔，門前輕鬆射入，為客隊領先1：0。C朗重投曼聯後兩場入三球，他是今場紅魔表現最好的球員，球隊全場只得兩次射門，皆是來自C朗。

C朗繼續正選披甲，為曼聯射入開紀錄的一球。（路透社）

比賽的轉捩點在35分鐘，曼聯右閘雲比沙卡攔截時踩中對方中場基斯杜化馬田斯（Christopher Martins）的足踝，直接被罰紅牌。

雲比沙卡（右）在35分鐘被逐離場，曼聯要以10人應戰。（路透社）

曼聯主帥蘇斯克查馬上調走查頓辛祖，改由達洛治入替，全面龜縮。之後大半場，曼聯全面捱打，只有防守而無反擊。66分鐘，年青人先靠尼加馬利奧（Moumi Ngamaleu）把握稍為改變方向的傳中，門前撞入，追成1：1。

連格後備入替C朗，補時做了輸波罪人。（Getty Images）

曼聯在末段踢得更保守，蘇斯克查更在72分鐘雙雙換走C朗及般奴費南迪斯，由連格及馬迪入替。原本以為可以守住和局到完場，怎料在補時的95分鐘，連格回防時「自殺式回傳」，年青人的美國前鋒施爾巴特捷奧（Jordan Siebatcheu）面對迪基亞射入，幫這支瑞士球隊以2：1絕殺10人應戰的曼聯。

由於同組另一場，維拉利爾主場與阿特蘭大踢成2：2，曼聯暫時以0分排F組榜尾。