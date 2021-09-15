歐聯｜C朗射門省到女保安眼鏡飛脫暈低　一個舉動令對方笑逐顏開

如果「食波餅」可以換來C朗球衣，你覺得這個波餅值不值？

在歐聯曼聯作客年青人賽前，C朗落到球場熱身，一腳射門偏離目標，省中龍門後的女保安。C朗大為緊要，即刻跨過廣告板出去，關心女保安的情況。C朗賽後更送波衫給她，以示歉意。



【C朗熱身時射門省中女保安，他馬上趕去關心對方的情況】

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這位女保安究竟是不幸，還是幸運？在當地時間周二（14日）晚的歐聯F組分組賽，曼聯作客瑞士對年青人。賽前，一班曼聯球員落場熱身，這名女保安亦已到場邊準備。突然，一道黑影飛過，女保安眼前一黑，被「波餅」擊中，倒在地上，她的眼鏡也飛脫了。附近其他保安及攝影師馬上趕去，並召喚醫護人員過來急救。

當女保安醒過來後，發現圍在身邊的人當中，有張熟悉又陌生的臉色，那人是曼聯球星C朗拿度，也是令女保安暈倒的「罪魁禍首」。C朗熱身時射門，但一腳偏離目標，直飛龍門後方，剛好意外擊中了女保安。C朗見此即跨過廣告版，趕到女保安身邊，關心她的情況。當他見到女保安沒有大礙，才回球場去。

賽後，C朗還將自己的球衣送給她，以作補償。這名女保安十分驚喜，馬上穿上球衣，並擺出心形手勢，多謝C朗。這件球衣相當珍貴，是C朗回歸曼聯後首次披上的歐聯球衣，也是他首次穿起這件今季作客波衫。

C朗今場對年青人雖有入球，但曼聯作客以1：2落敗。C朗賽後在Instagram留言：「得不到我們想要的結果，但現在是時候恢復過去，專注下場比賽。」

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【英國《曼徹斯特晚報》為曼聯球員及蘇斯克查評分（按圖放大）】

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