歐聯｜PSG三巨頭首度聯手無進賬兼遭迫和　普捷天奴：要時間磨合

阿根廷球王美斯轉投巴黎聖日耳門後，首度正選披甲，與麥巴比及尼馬同場，歐聯分組賽作客比利時的布魯日。前線三巨頭全出，以為布魯日凶多吉少，豈料與預想有莫大出入，三大球星無進賬之餘，PSG只能與對手握手言和。



球迷最期待的畫面終於出現，美斯正選登場﹑PSG恐怖三巨頭首度同場，與尼馬及麥巴比造訪比利時的布魯日。不過，期望愈大，失望愈大。

巴黎聖日耳門的豪華陣容，面對身價相差一大截的布魯日，外界也預料「大巴黎」贏得輕鬆。世事不似預期，即使巴黎在上半場15分鐘由靴里拉撞射開紀錄，布魯日隊長雲拿根（Hans Vanaken）把握一次反擊機會，禁區內撞射建功，27分鐘追平。

安達靴里拉接應麥巴比助攻，為球隊先開紀錄。（Getty Images）

【歐聯分組賽周三深夜賽果】

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美斯必然是對手防線的心腹大患，其後右路切入大位熨射，可惜中楣彈出，未能攻入加盟後的首個入球。大巴黎換邊後再度傳來壞消息，麥巴比受傷退下火線，由伊卡迪入替。PSG餘下時間的攻勢未算太有威脅，最終與布魯日打成1：1平手，三巨頭首度同場未能打響勝鼓。

麥巴比換邊初段受傷退下火線。（美聯社）

以為三巨頭同場，PSG的攻勢將會水銀瀉地，可惜並非如此，全場只得9次射門，其中4次中目標，反而主隊布魯日攻勢更多，全場16次埋門。除了麥巴比傷出外，另外兩人踢足90分鐘，美斯全場3次射門，尼馬卻化身「零射男」。

PSG強陣失利，主帥普捷天奴直言賽前希望全取3分，如今卻失了預算，他表示三巨頭仍然需要時間磨合，「美斯﹑尼馬及麥巴比需要時間，他們要慢慢培養默契。」關於麥巴比的傷勢，普捷天奴指他足踝受傷，將會接受進一步檢查，希望傷勢不嚴重。

美斯首度代表PSG正選上陣，全場3次攻門其中一次中楣，未能取得加盟的首個入球。（Getty Images）

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【重溫周二晚歐聯分組賽賽果】

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