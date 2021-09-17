英超歐戰｜熱刺十字魔咒揮之不去和波收場　賴斯個人表演奠勝

熱刺﹑李斯特城及韋斯咸在歐洲賽分途出擊，可惜未能攜手取勝。

相隔多年再度亮相歐戰舞台的韋斯咸，作客兩球淨勝薩格勒布戴拿模，成為周四（16日）深夜唯一贏波的英超球隊。李城及熱刺同樣在領先的情況下，被對手迫和2：2。



熱刺出戰全新的歐洲協會聯賽（Europa Conference League）分組賽，首戰面對法甲的雷恩。

傷兵與隔離夾擊下，艾歷迪亞﹑達雲臣山齊士及羅美路3名中堅缺陣，加上前線靈魂人物孫興慜繼續養傷，主帥紐奴的選擇不多，只好如常派出哈利卡尼領軍，配合貝雲積及盧卡斯莫拉攻堅。

不幸的是，卡尼身邊的一對拍檔先後因傷退下火線。貝雲積僅戰半小時，因為扭傷足踝未能繼續作賽；盧卡斯莫拉及後被對手從後攔截，倒地時狀甚痛楚，並由小將史卡列特（Dane Scarlett）入替。

連環傷兵事件仍未落幕，兩名翼鋒先後傷出，熱刺今仗同樣踢得吃力，憑上半場一球烏龍球領先，雷恩的法維安泰特（Flavien Tait）及加坦拿保迪（Gastan Laborde）各建一功反超前。後備入替的賀積查治在76分鐘門前近射得手，為球隊射成追平一球，最終兩軍打成2：2，握手言和。

缺陣球員一籮籮，如今再添兩名十字兵，周日（19日）還要硬撼車路士，紐奴難免頭痕，賽後直言情況令人擔心，「感到痛心，形勢十分惡劣，我也不知道他們能否在周日上陣。」

賴斯個人表演奠勝 韋斯咸千禧年歐戰首勝

相隔多年，韋斯咸終回歸歐洲賽舞台，歐霸首場分組賽作客薩格勒布戴拿模。狀態大勇的前鋒安東尼奧把握對方回傳失守，輕鬆將皮球送入空門開紀錄。戰至下半場，隊長迪格蘭賴斯個人表演，中場以速度爆過對手殺入禁區，更射破對方門將的大細龍門，50分鐘奠定兩球勝局。

「鎚仔幫」取得千禧年代的首場歐洲賽正賽勝仗，上一仗已是1999年的歐洲足協盃第一圈。首次出戰歐洲賽即有士哥的賴斯，賽後表露今季歐霸的目標，「我們想在歐霸創一番事業，就像上季奪冠的維拉利爾，他們可以，我們也可以！」

WHAT A GOAL!!



Declan Rice who runs from his own half makes it 2-0 to West Ham ⚒️ pic.twitter.com/pXpevhzT8L — The West Ham Fans (@TheWestHamFans) September 16, 2021

另外，主場鬥拿玻里的李斯特城，哈維班尼斯一傳一射，助球隊一度領先兩球，拿玻里箭頭奧森漢（Victor Osimhen）下半場梅開二度，最終打成2：2平手，各得1分。

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