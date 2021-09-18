菁英盃︱孫銘謙擺脫飛馬陰霾　處子戰開齋助東方挫流浪

新一季港超由菁英盃「打頭陣」，衛冕的東方龍獅以小將活力兩球戰勝流浪。當中上季在天水圍飛馬表現低迷的孫銘謙，重任中鋒後即首戰即取得入球，打破個人在菁英盃近一季的入球荒。



今季菁英盃踢雙循環聯賽，14輪後分數最高球隊直接捧盃。衛冕的東方罕有排出「零外援」陣容，包括後備守門員廖富源、胡晉銘等8名華將。

近年被東方外借的胡晉銘，預計今季有較多上陣機會，他今場擔仕後衛，不時上前助攻。（袁志浩攝）

流浪同樣未以完整人腳出戰，剛完成隔離的基藍馬，與因外借未能倒戈的劉學銘同時缺陣；球隊起用新韓籍年輕中堅金旻奎與法蘭度鎮守中路。

陣中兩名主力盧均宜及林嘉緯，帶領林衍廷跟等前愉園小將出戰。這對老拍檔把握對手早段尚未入局，20分鐘合作創造威脅，林嘉緯左路開出角球，皮球準繩落至禁區頂的盧均宜腳下，後者窩利抽射卻告高出。

倒戈的林嘉緯跟拍檔盧均宜擦出不少火花，但始終未能創造入球。（袁志浩攝）

孫銘謙處子戰入波 馮慶燁助東方埋齋

由孫銘謙、茹子楠、伍家揚及馬希偉組成的東方中前場活力驚人，連番壓前逼搶，也不時用組織撕破流浪防線。30分鐘孫銘謙窄位起腳斜出；1分鐘後再入楔，疑似被林衍廷從後撞跌，但球證並無表示。完半場前流浪有反擊機會，祖連奴禁區外中路避開兩名守衛，擺左腳燙射遠柱，未能命中目標。

孫銘謙下半場早段單刀破門，助東方領先1：0。（袁志浩攝）

換邊後兩分鐘，孫銘謙接應馬希偉傳送，單刀射破梁興傑十指關。流浪及後雖有姚浩明左路20多碼內彎罰球中柱；戰至81分鐘再度失守，林柱機禁區對出輕力斬入中路，走空的馮慶燁輕鬆跳頂破網，東方結果以2：0擊敗流浪，全取3分。

孫銘謙：飛馬經歷給我成長空間

去季在飛馬雖獲得甚多上陣時間，踢翼鋒的孫銘卻顯得患得患失，全季僅攻入4球；在適齡的菁英盃賽事更「食白果」。今季在新東家地標戰即有進帳，他難掩興奮，「好開心有貢獻，希望開個好頭，給自己信心，繼續進步、不要入一球就算，跟球隊一起挑戰冠軍。」

馮慶燁擺脫對方頭槌頂入成2：0。（袁志浩攝）

這位21歲新晉港腳今場相隔近一季後再任正中鋒，有如重生，他坦言在舊球會經歷不少問題，正給予自己成長空間，「上季一直信心不夠，這裏的隊友卻很支持我起每一腳，隊內氣氛很好，分享經驗之餘也不斷鼓勵，叫我放膽去試。」

東方主帥盧比度則揚言，隊中年青球員的努力及表現，值得擁有正選席位；他又保證會孫銘繼續出任進攻位置，「他前途一片光明，他樂意聽評語，我為他驕傲，希望他可到更高水平聯賽效力，為香港帶來衝擊，我對他很有信心。」

孫銘謙今場多番起腳，他透露獲隊友鼓勵，改善在飛馬時信心不呎的弱點。（袁志浩攝）

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