菁英盃︱傑志兩食詐糊慘吞理文3蛋　陳曉明：防守是今天最佳答案

上季港超聯冠軍傑志，新季由前韓國國腳金東進執教，首場正式賽事於今日（18日）菁英盃鬥理文，卻吃下球隊近兩年來首場大敗，令人大跌眼鏡。



兩隊上周於季前熱身賽交手，當時落敗的理文今場面對收起「超級外援」丹恩奴域及巴爾拿的傑志，戰至41分鐘先開紀錄。曾錦濤右路傳中，余煒廉被尾柱搶波時被潘沛軒侵犯，理文由守將荷西安祖主射12碼得手，完半前場領先1：0。

荷西安祖助理文射入12碼領先。（袁志浩攝）

丹恩也難救駕 傑志兩食詐糊

「藍鳥」下半前全軍壓前，也換入丹恩奴域跟艾力士踢雙箭頭，欲收復失地，卻兩度食「詐糊」。70分鐘艾里奧接應查理史葛罰球頂入，以及3分鐘後艾力士挑過門將射入空門，同告越位在先。

踢到79分鐘，傑志守衛解圍時「等波到」，被列斯奧於門前把握機會踢橫，造就基華尼頓勁抽破網。加上補時階段一次反擊，徐宏傑門前兩碼飛剷撞入空門，結果理文以3：0大破傑志。

傑志下半場兩食詐糊，包括由艾力士挑入的這一球。（袁志浩攝）

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相隔兩年再大敗 金東進領軍遇挫折

「藍鳥」對上一次於本地正式賽事大敗超過兩球以上，已要數到2019年11月的高級組銀牌半準決賽，當時以1：5不敵今仗對手理文。這兩年傑志兩奪聯賽冠軍，誰料相隔接近22個月後，竟在新帥金東進執掌下迎來慘敗。

丹恩雙拳難敵四手，後備入替未能再展神奇魔法。（袁志浩攝）

「我負起全部責任，這是我的錯。這是意想不到的賽果，肯定不滿意、感覺很難受。」這位韓籍新手教練，也是第一次面對如此難關，受訪時欲言又止，「我可以做什麼？也只能接受吧，下場改善好埋門，踢得更進取一點，一步一步來。」

金東進執掌後首場正式賽事，即吃下大敗，賽後相當失落。（袁志浩攝）

陳曉明：防守是今天最佳答案

相反，雖然再度重挫傑志，理文主教練陳曉明反而把目光放在己隊防守上，他指球員在尾段受壓下，仍能保持零失球，值得一讚。

「下半場入兩球，都是把握對手蜂擁而出，或靠死球，並非在主導下贏。但發現原來我們做好防守，連傑志這麼強的攻力、最出色的前鋒丹恩，也不能夠製造入球，這才是今天最好的答案。」

陳曉明指雖然大勝一場，但更樂見球隊面對強敵，仍保持清白之身。（袁志浩攝）

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