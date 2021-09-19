國際游泳聯賽｜何詩蓓兩戰兩勝　橫掃積分助泳隊領先

2021國際游泳聯賽（International Swimming League）第4周賽事，港將何詩蓓周日凌晨（19日）在一連兩日的第8場比賽（Match 8）首日，出戰女子4X100米自由泳接力及400米自由泳，為泳隊Energy Standard連奪兩冠，積分上以些微之差領先。



Engery Standard上周輪空後，今周賽事回歸，與強敵LA Current、London Roar及Tokyo Frog Kings碰頭。雖然Energy Standard獲隊長兼主將絲祖唐（Sarah Sjostrom）改變主意，回歸拿不勒斯續戰常規賽，但在賽事開首的100米蝶泳、200米背泳、女子200米蛙泳都只能「捱打」，直至男子200蛙才奪得當日首冠，反壓登上積分榜首。

何詩蓓是Energy Standard得分的核心。（Getty Images）

2021年ISL國際游泳聯賽 第四周／聯賽第8戰（Match 8）

日期及時間：香港時間9月19日及20日凌晨1時至3時

參賽隊伍：Energy Standard（何詩蓓所屬隊伍）、LA Current、London Roar、Tokyo Frog Kings

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緊接的女子4X100米自由泳，Energy Standard終憑何詩蓓、希絲基（Fermke Heemskerk）、迪莊莎露（Fanny Teijonsalo）和絲祖唐合作，合力游出3分27.65秒奪第一名之餘，更以「大獎制（Jackpot）」奪走第5及以下泳隊積分，狂掃38分，拉開領先差距。值得一提的是，何詩蓓在4X100自中游出全場最快的分段時間（51.32秒）。

國際游泳聯賽的比賽制度（按圖放大）：

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何詩蓓今周未有參加女子50自，稍後在女子400自由再顯其自由泳實力，游出4分0.23秒，以接近一秒之差擊敗次名的Tokyo Frog Kings泳手瑪登（Paige Madden），再加上分段排名而獲得「中途站」的額外積分，奪走18分，令Energy Standard雖在其後的男子400自和女子4X100混合泳接力失利，但最後奪得男子4X100混冠軍下，仍能以22分之差保住領先優勢。

國際游泳聯賽報道：回顧何詩蓓今季佳績

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第一周：何詩蓓戰強項連奪兩冠 率泳隊穩坐榜首

女子自由泳的優勢是Energy Standard保住領先的關鍵之一。（twitter）

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